Olivera: «Sono stati mesi difficili per l’Uruguay, ho voglia di conquistare subito i tre punti»

Il difensore del Napoli, Mathías Olivera, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Espn dal ritiro dell’Uruguay. La sua Nazionale sarà impegnata nelle partite per la qualificazione al prossimo Mondiale contro Cile ed Ecuador. Olivera ha parlato dei colloqui intercorsi con l’allenatore della Nazionale, Marcelo Bielsa:

«Abbiamo avuto una serie di colloqui via Zoom dove mi ha mostrato alcune partite e mi ha spiegato ciò che vuole da me. Questa settimana cercheremo di lavorare e applicare in campo ciò che vuole l’allenatore».

Olivera si è espresso anche sull’assenza nella lista dei convocati della Nazionale di Luis Suarez e Edinson Cavani.

«Sono due grandi della storia dell’Uruguay e cercheremo di difendere la nazionale come l’hanno difesa loro».

Olivera sulla possibilità di giocare in difesa con Matias Vina:

«Ho già giocato con Matías nelle giovanili della Nazionale e anche nella prima squadra, quindi vedremo cosa deciderà l’allenatore».

Infine, Olivera racconta lo stato d’animo con cui torna in Nazionale.

«Vengo con un’enorme voglia per provare a conquistare subito i tre punti. Sono stati mesi molto difficili per l’Uruguay a causa dell’eliminazione dal Mondiale. Molti giocatori avevano grandi speranze, invece siamo stati eliminati al primo turno. Ora dobbiamo iniziare nel modo migliore possibile».

