Nel 93 il Napoli di Lippi decollò quando fece fuori i senatori

Nel 1993 l’allora allenatore del Napoli Marcello Lippi, dopo un avvio decisamente stentato, mise in panchina i “senatori” Nela, Policano e Corradini e si affidò ai giovani Bia, Pecchia e Cannavaro, svoltando e salvando la panchina (e la stagione), dimostrando di aver quel coraggio che invece mancò ad Ancelotti nel 2019 (quando non mise fuori i protagonisti del vile “ammutinamento”, venendo poi esonerato) e che non sta dimostrando finora di avere lo stesso Garcia.

Il tecnico deve capire che con (questi) Osimhen e Kvaratskhelia in campo dal primo minuto il Napoli gioca in nove e se non avrà il coraggio di adottare scelte impopolari ma necessarie, a saltare e pagare per tutti sarà sempre e solo l’allenatore.

Ma secondo voi, se un calciatore in estate ha ricevuto offerte da 15/20 milioni di euro l’anno e la società si oppone alla sua cessione dicendo “o 200 milioni o niente”, quello continua a giocare con la stessa serenità d’animo e la stessa voglia di prima? La “vicenda Allan” non ha insegnato nulla? Osimhen andava ceduto perché dopo tre anni a Napoli, dopo uno scudetto e il titolo di capocannoniere vinto e con la Coppa d’Africa a gennaio, le possibilità che non si sarebbe ripetuto erano alte.

Non venderlo (e non rinnovare il contratto a Kvaratskhelia, che ad guadagna meno di Mario Rui, del nuovo arrivato Lindstrøm e di Diego Demme, scivolato a tutti gli effetti fuori dal progetto, investendolo di fatto del ruolo di nuovo leader…) è stato un grandissimo errore.

Ovviamente, però, per il “popolino” (cit. Cristiano Giuntoli), la colpa sarà sempre e solo dell’allenatore…

Secondo Ottavio Bianchi, uno che ha allenato (e vinto) tanto in Serie A (non un giornalista o un tifoso che al massimo “ha allenato” al Fantacalcio o alla Playstation), “lo stesso Spalletti avrebbe trovato le stesse difficoltà”. Nel calcio non esiste il “copia e incolla”, ogni anno è ogni campionato è diverso da quello precedente.

il Napoli ha giocato costantemente nella metà campo del Bologna, ma se chi deve segnare non segna nemmeno su rigore cosa ci può fare un allenatore? Tra l’altro nel Napoli se non segnano quei due non segna nessuno e questo è un problema che si era già palesato lo scorso anno (vedere i dati dei gol segnati), dal momento che i centrocampisti azzurri, purtroppo, segnano poco, solo che quando qualcuno in estate diceva che bisognava cedere Zielinski e Lobotka (Garcia ha sempre preferito giocare con un mediano-incontrista davanti alla difesa e non con un playmaker-costruttore…) e prendere, ad esempio, gente come Luis Alberto e Koopmeiners (che tra l’altro sono due ottimi rigoristi e tiratori di punizioni) a qualcuno… “venivano le mosse”.

Dicono che Garcia ha stravolto il Napoli, eppure in campo continua a scendere con due difensori centrali, due difensori esterni, Lobotka vertice basso davanti alla difesa, un interno di interdizione e uno di inserimento, due attaccanti esterni e una punta centrale. E, comunque sia, dal punto di vista delle prestazioni, non c’è poi chissà quanta differenza tra il Napoli di quest’anno e quello della parte finale dello scorso anno, quando il Napoli ebbe un crollo sia dal punto di vista fisico che del gioco. Molti fecero finta di non capire che la squadra era “scoppiata”, dicendo che erano un calo mentale fisiologico dopo lo scudetto vinto, eppure il Napoli iniziò a giocare male almeno un mese prima di aver vinto il campionato (le prestazioni con Milan, Lecce, Verona, Salernitana e Udinese furono molto insufficienti). Il Napoli era “scoppiato”, ma la vittoria dello scudetto ha offuscato la vista a molti.

Ecco perché Bianchi dice che anche Spalletti avrebbe avuto le stesse difficoltà ed ecco perché Spalletti è voluto andare via (esattamente come volle andare via Mourinho dall’Inter dopo il “triplete“). Un allenatore su certe cose ha molto più “naso” di tifosi e giornalisti.

Si parla tanto di mercato modesto e di allenatore sbagliato, eppure il Napoli è la seconda squadra per investimenti fatti sul mercato estivo dopo il Milan, mentre Garcia ha un curriculum più o meno simile a quello che aveva Spalletti al momento in cui venne a Napoli (uno scudetto vinto in Francia contro i due vinti in Russia da Spalletti, secondo posti e qualificazione in Champions con la Roma, più una semifinale di Champions e una finale di Europa League).