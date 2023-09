Napoli innocuo e malmenato dal Genoa, esulta per un punto (L’Equipe)

Un risultato insufficiente, soprattutto per come è arrivato. Il Napoli dovrà mostrare un volto diverso in Champions mercoledì contro il Braga

Il pareggio a Genova del Napoli ha fatto rumore anche oltre i confini italiani. L’Equipe parla di una battuta d’arresto che allontana dalla vetta della classifica i campioni d’Italia:

“Il Napoli subisce un altro stop in Serie A sul prato del Genoa (2-2). Malmenati e innocui, i ragazzi di Rudi Garcia non hanno fornito una buona prestazione e esultano per aver conquistato un punto. Innocui, hanno realizzato il primo tiro in porta solo al 72′ “.

Il quotidiano francese infierisce e fa notare come, dopo la sconfitta contro la Lazio e la vittoria dell’Inter nel derby di Milano, il Napoli si allontana dalla prima posizione in classifica. Ad aggiustare la brutta prestazione sfoggiata al Ferraris di Genova due belle giocate personali. Prima di Raspadori che accorcia le distanze e poi Politano che fissa il punteggio sul 2-2. I segnali lanciati dalla squadra di Garcia però non sono rassicuranti:

“Un risultato ancora insufficiente, soprattutto nei contenuti. Soprattutto perché i compagni di Victor Osimhen sono già a 5 punti dall’Inter, vittoriosa nel derby di Milano questo sabato (5-1). Il Napoli dovrà mostrare un volto diverso tra quattro giorni, rischiando di farsi sorprendere dal Braga nella prima giornata di Champions League”.

Il Napolista al termine della gara ha sottolineato questa preoccupante situazione:

“Squadra senza né capo né coda. Garcia voleva il Napoli verticale e invece sono tornati i passaggetti inutili che tanto piacciono ai tifosi del calcio contemporaneo. Non uno straccio di idea, di canovaccio di gioco. Tutto affidato all’estro dei singoli che – per carità – nel Napoli non mancano. Ma sembravano smarriti anch’essi. l Napoli ha evitato la sconfitta ma non la sensazione che tra Garcia e la squadra non sia scattata la scintilla. La squadra ha pareggiato solo perché è nettamente più forte del Genoa. Così non si va lontano. E la stagione è appena cominciata. Ci ritroviamo a esultare per un pareggio strappato con i capelli a Genova. Se serve a scuotere De Laurentiis ubriacato dal successo, allora c’è speranza. Altrimenti ci aspetta una stagione molto complicata“.

ilnapolista © riproduzione riservata