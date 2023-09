Mourinho urla «vergogna» all’arbitro, poi bisticcia con Pioli e non parla nel post partita 

La Gazzetta racconta la serata tesa del tecnico della Roma, con gli applausi polemici verso la terna arbitrale e il battibecco a distanza con Pioli

Un labiale rubato da Dazn indirizzato da José Mourinho all’arbitro di Roma-Milan: «vergogna». E poi la lite a bordo campo con Pioli e, infine, la mancata presenza davanti alle telecamere nel post partita, dopo la sconfitta per 1-2 subita da parte della formazione rossonera. Una serata tesa per l’allenatore della Roma, che arriva alla sosta per la Nazionale con un solo punto in tre partite, la peggior partenza in assoluto da quando è a Roma.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Che Mourinho ieri la partita la sentisse lo si era capito subito, già al momento del rigore concesso per fallo di Rui Patricio su Loftus-Cheek e poi trasformato da Giroud. «Vergogna», il labiale intercettato dalle telecamere, con l’allenatore della Roma rivolto alla terna arbitrale. E poi quegli applausi continui, quasi di scherno e di protesta per la scelta subita. Applausi arrivati al fianco di quel battibecco a distanza con Stefano Pioli, con l’allenatore del Milan che dice a Mou di stare zitto con il dito e il portoghese che reagisce con un gesto come a dire “vai, vai”. Schermaglie dialettiche, roba di campo, con i due che alla fine si sono poi chiariti. Ma che sono sintomo di un nervosismo latente, forse legato anche al fatto che l’allenatore portoghese era al rientro dopo le due giornate di squalifica della scorsa stagione e voleva probabilmente ripresentarsi al suo pubblico con un risultato diverso. Tanto è vero che alla fine Mou ha deciso anche di non parlare. Se ne riparlerà dopo la sosta, andando a caccia del primo successo stagionale”.

L’episodio che ha fatto infuriare Mourinho è stato il rigore concesso dall’arbitro Rapuano al Milan, dopo un check al Var. Al 5’ il Milan è entrato in area con Loftus-Cheek: Mancini ha salvato la porta ma il centrocampista del Milan è caduto a terra dopo un contatto con Rui Patricio. In area si scatena un parapiglia mentre Rapuano viene chiamato al Var e fischia il rigore dopo aver visto il fallo di Rui Patricio su Loftus-Cheek. A quel punto le telecamere Dazn hanno inquadrato per pochi secondi Mourinho catturando il suo labiale. Il rigore è stato realizzato da Giroud. Mourinho ha applaudito ironicamente l’arbitro Rapuano.

La Roma non partiva così male in campionato dai tempi di Luis Enrique, nel 2011-12. Nelle precedenti stagioni alla Roma, Mourinho aveva portato a casa rispettivamente 9 e 7 punti.

Quarrel between Pioli and Mourinho took place in the first half pic.twitter.com/jB4Ows5Kds — Milan Eye (@MilanEye) September 1, 2023

