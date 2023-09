Moggi boccia il Napoli di Garcia: squadra senza idee, Osimhen non l’ha presa mai (Libero)

Difesa lacunosa, in particolare Rrahmani e Juan Jesus a pasticciare in occasione della magia di Luis Alberto. Difficilmente potrà ripetersi

Anche Luciano Moggi, su Libero, boccia il Napoli di Garcia.

Nel primo tempo in campo un Napoli arrembante ma molto confusionario, costringeva la Lazio a difendersi. Diversa la seconda parte dominata interamente dai laziali, che ha dato anche la sensazione di come la squadra campana sia Osimhen-dipendente e il nigeriano, nell’occasione, non l’ha mai presa, francobollato alla grande da Romagnoli. Si è vista, insomma, una squadra senza idee, con una difesa lacunosa, in particolare Rrahmani e Juan Jesus a pasticciare in occasione della magia di Luis Alberto, tanto che la partita poteva finire in goleada se alla Lazio non fossero stati annullati due gol per fuorigioco.

Per Rudi Garcia è la prima sconfitta sulla panchina napoletana, per Sarri è invece la seconda volta consecutiva che esce vittorioso dal Maradona. Tanto che a noi non resta che confermare quanto scritto ad inizio campionato: difficilmente la squadra di Garcia potrà ripetere i fasti del recente passato.

ilnapolista © riproduzione riservata