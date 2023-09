Mbappé potrebbe riconsiderare il rinnovo se il Psg ottenesse buoni risultati in Champions (L’Equipe)

Per il momento l’attaccante rimane sulla sua posizione e rinuncia a bonus che fanno risparmiare al Psg circa 100 milioni.

Tra Psg e Kylian Mbappé sembra tornata la calma, ma le idee del capitano della Francia non sono ancora cambiate. Secondo quanto riportato da L’Equipe :

“All’inizio di settembre, Psg e Kylian Mbappé hanno esaudito il loro primo desiderio. Entrambi hanno ottenuto ciò che volevano al di là di tutte le considerazioni finanziarie e contrattuali: continuare insieme durante questa stagione 2023-2024. Il capitano della squadra francese aveva espresso il desiderio di onorare il suo contratto nella capitale che scade il prossimo giugno e Nasser al-Khelaifi ha sempre ripetuto di voler mantenere il suo attaccante. Ma aggiungendo una condizione: che prolunghi il suo contratto in modo che il club non venga penalizzato economicamente vedendolo partire a zero la prossima estate.

Il 24enne ha accettato di rinunciare ad alcuni dei suoi bonus, presumibilmente almeno il suo bonus fedeltà (tra 60 e 80 milioni di euro), che per il suo club rappresenta un risparmio di oltre 100 milioni, approssimativamente equivalente al compenso di trasferimento che avrebbe potuto ricevere se Mbappé fosse stato venduto quest’estate. Ad oggi, la posizione di Mbappé non è cambiata. Non intende estendere il contratto. Con la presenza di Luis Enrique c’è la speranza del club di ottenere buoni risultati in Champions League, che potrebbero spingere Mbappé a riconsiderare la sua posizione”.

Tra le squadre favorite ad aggiudicarsi l’attaccante il prossimo anno ci sono Real Madrid e Liverpool:

“Il Real Madrid, che non ha fatto alcuna offerta quest’estate, appare come l’ovvio club numero per il futuro del francese. Anche Liverpool è una destinazione da non trascurare. Quando giocava ancora a Monaco (fino al 2017), i dirigenti inglesi lo incontrarono per illustrargli il loro progetto”.

