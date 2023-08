Mbappé non ha intenzione di rinnovare col Psg, nonostante il ritorno in squadra (L’Equipe)

Il francese non ha promesso nulla. La questione del prolungamento non è nemmeno comparsa nelle discussioni diplomatiche con Al-Khelaifi

Mbappé non è tornato a giocare con il Psg perché sicuri di avere un accordo con il giocatore. Lo riporta l’Equipe, il giornale francese spiegherebbe che, alla fine, il manico del coltello lo tiene la star francese:

“Secondo le nostre informazioni, il ritorno in campo del capitano della Francia non è legato alla promessa di non partire libero alla scadenza del suo contratto, la prossima estate. La questione del prolungamento, a lungo al centro dei rapporti di forza tra il giocatore e la sua società, non sarebbe nemmeno comparsa nelle discussioni precedenti al riscaldamento diplomatico della scorsa settimana”.

E aggiungere:

“Non c’è stato il minimo cambiamento nella posizione del giocatore sull’esercizio dell’opzione. Kylian Mbappé avrebbe potuto andare fino in fondo allo stallo e aspettare settembre, capitalizzando le difficoltà offensive del Psg, in sua assenza, e contando sulle pressioni di Luis Enrique per reintegrarlo, ma voleva a tutti i costi tornare a giocare, e il più il più rapidamente possibile”.

Dunque, il talentuoso Mbappè non è legato totalmente al Psg e il club non lo sta trattenendo contro la sua volontà. Il calciatore potrebbe aver scelto che il rapporto tra lui e il club si concluda nel modo più naturale. Probabilmente, Mbappè preferisce poter giocare le partite e mantenere alta la sua condizione fisica anziché lasciare il Psg in difficoltà per ripicca personale.

Per l’Equipe, il calciatore potrebbe aver rinunciato a qualcosa in cambio dell’assenza di pressioni. Per il giornale francese:

“Questa è tutta la questione, ma l’accordo che ha presieduto al suo rientro lascia intendere che abbia rinunciato a qualcosa strada facendo. Così il Psg non ne esce totalmente smarrito per la sua partenza a scadenza di contratto la prossima estate, anche se ciò non impedisce al club parigino di riprovare a riconquistare il proprio fuoriclasse nel corso della stagione”.

