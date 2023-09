Mancava solo una puntata della De Filippi sulla storiella del Tik Tok e invece Osimhen zittisce tutti

È tornato il ritmo, è tornato il comando del gioco; è tornata la marcatura a zona sui calci piazzati. È tornata la gioia di ritrovarsi in un romantico 4-3-3.

😎 Mentre qualcuno cerca manodopera che lo aiuti a riportare la chiesa al centro del villaggio, la squadra oggi ha deciso di restituire quelle tessere del mosaico perfetto che è stato il Napoli dello scudetto: Di Lorenzo uomo simbolo, Immenso capitano!

🤌 Tik-Tok, chiacchiericci, sfanculate riportate persino dai TG nazionali. Ci mancava solo una puntata dalla De Filippi. Victor con la sua prestazione sembra dire a tutti, “Comando io in campo”, segno, lotto, abbraccio chi voglio. “Che vvuò? Tu che non hai capito che la mia fame non ha mai fine”. Voi che non avete capito che senza Osimhen non saremo mai gli stessi. MAI.

😍 La sua, sembrava la solita giornata in cui ti impegni a restare calmo pur se sai che devi passare due volte in Tangenziale per il Corso Malta. Due Pali, assist, l’ansia della sostituzione che fortunatamente non avviene. Tocco da pastello a cera, delicato e immaginifico per superare Silvestri ed esplodere. KVICHA è tornato. Non è un calciatore, è il Manifesto Surrealista di Andrè Breton.

😘 La lanterna Goethe resta accesa per tutta la durata del suo match. Piotr, pietra, roccia Zielinski. Il rigore e la prestazione sono da quelli che hanno la maglia azzurra cucita sulla pelle.

🥺 Natan non si scompone. Partita educata, perfetta. Il classico bambino preparato a dovere dalla mamma quando si va a casa di estranei: “Comportati bene, non toccare niente, non fare guai” e lui non solo esegue ma se ne esce con brillanti considerazioni da lasciare gli altri a bocca aperta: “Non solo educato ma anche interessante, sveglio, capace”. Eh si, Natan. Battesimo al Maradona da applausi.

😎 Lindstrom non è un oggetto misterioso e lo dimostra stasera. Cholito, bomber di scorta è un lusso esagerato, quasi offensivo per le altre. Speciale come quasi sempre è accaduto agli argentini passati da queste parti.

Rudi, lascia fare, l'umiltà rende, affidati a questi princìpi e principi del gioco, ed il cavallo bianco porterà al lieto fine ancora una volta l'azzurro vestito.

Sempre e Comunque

Forza Napoli

Pagelle tifose

Meret 6,

Di Lorenzo 7,

Ostigard 6,5,

Natan 7,

Rui 6,5 ,

Lobotka 7,

Anguissa 7 (Raspadori s.v)

Zielinski 7 (Cajuste 6)

Politano 6,5 (Lindstrom 6)

Kvara 8, (Elmas s.v)

Osimhen 7 (Simeone 6,5)

Garcia 6,5

ilnapolista © riproduzione riservata