Spalletti: «Noi siamo l’Italia e non abbiamo bisogno di essere lisciati per il verso del pelo»

In conferenza: «Abbiamo la faccia tosta di far vedere subito dove vogliamo arrivare perché sennò diventa tutto più difficile»

Il tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza dopo il pareggio rimediato contro la Macedonia

«Le ipotetiche possibilità sono state abbastanza. Poi siamo rimasti in ordine in campo e corti, eccetto nei duelli fisici dove la palla è caduta al limite dell’area e loro da un punto di vista di conoscenza di quel momento ci hanno creato le difficoltà da cui è venuto fuori il pareggio»

Peso emotivo dovuto all’avversario?

«No, non possiamo avere pesi di nessun genere, noi abbiamo la faccia tosta di far vedere subito dove vogliamo arrivare perché sennò diventa tuto più difficile. Se bisogna essere lisciati per il verso del pelo diventa difficile, noi siamo una squadra forte per cui dobbiamo arrivare a quel livello che ci è stato donato dalla storia e dal serbatoio, dobbiamo adottare tutte quelle cose che ci permettono di trovare delle soluzioni per essere di quel livello»

«Dopo che abbiamo preso il gol potevamo gestire meglio alcune situazioni al limite dell’area. La palla è circolata bene, però senza trovare il passaggio giusto. Le premesse sono state abbastanza prima dell’imbucata giusta»

