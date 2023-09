Luis Enrique: «La partenza di Verratti? Ho una rosa equilibrata, tante opzioni, ottime opzioni»

«Sono più di 10 anni che alleno. Sono abituato a questo tipo di situazioni, ad avere settimane con tre partite o una partita. Avere due o tre giocatori per ruolo è molto importante per raggiungere il nostro obiettivo».

Luis Enrique annuncia che venerdì sera allo stadio verrà reso un omaggio a Verratti:

«La partenza di Verratti? Ho una rosa equilibrata, ho tante opzioni, ottime opzioni. Domani ci sarà Marco Verratti prima della partita, sarà l’occasione per rendergli omaggio. Sarà speciale, per lui e per la sua famiglia».

Luis Enrique sulle condizioni fisiche di Mbappé: