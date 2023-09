Lobotka: «Garcia gioca in modo leggermente diverso da Spalletti, dobbiamo solo abituarci»

In conferenza: «Nessuno si aspettava che vincessimo lo scudetto. Ora la pressione è maggiore. Molte squadre si sono rafforzate, sarà difficile difenderlo».

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Slovacchia toccando anche l’argomento Napoli. Lobotka è tornato sulla vittoria dello scudetto con Luciano Spalletti e sulla pressione che per questo motivo oggi grava sul Napoli. Sarà difficile difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ha detto.

«L’anno scorso nessuno si aspettava che vincessimo lo scudetto. Ora la pressione è maggiore. Molte squadre si sono rafforzate, quindi sarà difficile difenderlo».

Lobotka ha commentato anche la sconfitta del Napoli contro la Lazio, sabato sera al Maradona, parlando delle differenze che esistono nel modo di giocare con il passaggio da Luciano Spalletti a Rudi Garcia.

«Soprattutto nel secondo tempo hanno saputo leggerci molto bene. La Lazio è una squadra di qualità ed è molto brava in contropiede. Abbiamo un nuovo allenatore questa stagione, ci vuole tempo per abituarsi alle novità. Giochiamo in modo leggermente diverso rispetto al precedente allenatore. Ogni allenatore ha il suo stile. Devi solo abituarti».

