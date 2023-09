Lo United sta affondando, il Brighton poteva segnargli altri 5 o 6 gol (Telegraph)

De Zerbi batte 3-1 Ten Hag all’Old Trafford con una rosa che è costata meno di un quarto di quanto lo United ha pagato Sancho

De Zerbi batte Ten Hag 1-3. All’Old Trafford il Manchester United dell’olandese affonda sotto i colpi di un Brighton sempre arrembante e coraggioso. Il confronto che il Telegraph fa delle due squadre è impietoso nei confronti del tecnico dei Red Devils.

Anche solo guardando al valore delle rose, l’enorme divario economico non si associa a un altrettanto divario tecnico. Quelli forti sono sembrati i giocatori in maglia biancoazzurra.

“L’intero XI titolare del Brighton è costato circa 17 milioni di sterline che, in altre parole, è meno di un quarto di quanto lo United ha pagato per l’ala in esilio Jadon Sancho (tra l’altro messo fuori squadra, ndr). Nemmeno Roberto De Zerbi aveva a disposizione tutti i suoi migliori giocatori. Certo, De Zerbi ha rilevato una squadra e un club funzionanti quando ha sostituito Graham Potter, e non il caos tossico che Erik ten Hag ha ereditato a Manchester. Ma il lavoro dell’italiano sulla costa meridionale in tempi rapidissimi e con una frazione del budget di cui Ten Hag ha goduto all’Old Trafford è sorprendente“.

Ci si aspetta dall’olandese qualcosa in più e non scuse, soprattutto se si basano su una presunta spesa del Brighton rispetto allo United:

“Il Brighton è una bellissima costruzione: sempre calmo nel possesso palla e sempre, a quanto pare, con uno sbocco. Il Manchester United, al contrario, è una squadra strana, incostante, capace di ferire gli avversari a raffica, ma il finale è difficile da prevedere. Casemiro sembrava invecchiato di cinque anni nel giro di quest’estate, Lisandro Martinez in questo momento gioca più come Marcos Rojo, tanti altri sembravano perduti e meno si parla di Victor Lindelof, meglio è. Il Brighton avrebbe potuto segnare altri cinque o sei gol se Onana non avesse negato la gioia a Mitoma, Ferguson e Ansu Fati. Lo United sta affondando “.

