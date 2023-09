L’insostenibile presunzione dell’essere Rudi

Come un orso in tangenziale, sgomita tra auto in movimento restando fermi. Questo il centrocampo azzurro. Ordinato e prevedibile.

😱 L’insostenibile presunzione dell’essere Rudy. Doveva entrare in punta di piedi in uno spogliatoio granitico, invece lo sta sfasciando capendoci davvero poco.

😊 Aveva più occhi addosso lui che una suocera ad un matrimonio. Se l’è cavata egregiamente anche se il Bologna è davvero modesto, spuntato, arrendevole. NATAN

🐻 Come un orso in tangenziale, sgomita tra auto in movimento restando fermi. Questo il centrocampo azzurro. Ordinato e prevedibile.

🥹 Victor, palo e rigore sbagliato. Toglierlo vuol dire capire poco dell’anima azzurra. Lo ha urlato alle telecamere speriamo che in tribuna qualcuno ha colto.

☹️ Finché è stato in campo, abbiamo giocato in dieci. Jack isolato a destra è un sanguinamento dell’anima. Forse in Arabia il calcio si vede in altro modo dalle gobbe dei cammelli.

⛔ Elmas per Kvara e non Lindstrom. Il Georgiano mai messo in ritmo, Lobotka alla Gattuso (calciatore) Di Lorenzo bloccato. Piotr sperduto. Ch’amma fa?

👊 Il Napoli ha un problema, inutile girarci intorno. Una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre. Ed oggi l’assenza di Kim non è necessaria tirarla in ballo. La squadra non è sintonia con il Mister, Aurè puoi anche tornare sui tuoi passi!

Forza Napoli

Sempre e Comunque

❤️

Pagelle tifose

Meret 6,

Di Lorenzo 6

Ostgard 6,5

Natan 6,5

Olviera 5 ( Rui 5)

Lobo 6 (Cajuste s.v)

Anguissa 6,5

Zielinski 6

Kvara 6 (Elmas s.v)

Raspadori 5,5 (Politano 5.5)

Osimhen 6 ( Simeone s.v)

Garcia 5

ilnapolista © riproduzione riservata