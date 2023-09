L’incantesimo si è rotto, c’è un velo di malinconia sul Napoli (Corsport)

Settanta minuti pallidi, tirando praticamente mai, rappresentano un segnale. Il Napoli di Marassi è già a distanza siderale da se stesso

Dell’inguardabile Napoli dei primi 76 minuti scrive così Antonio Giordano sul Corriere dello Sport:

C’era una volta, e neanche tanto tempo fa… Le favole cominciano così, e chissà se si dissolvono alla stessa maniera, ma quando Genoa-Napoli va in archivio e quel 2-2 è un balsamo sulle ferite di Rudi Garcia, il sospetto che l’incantesimo si sia spaccato è palpabile e nell’aria, intorno ai campioni d’Italia, c’è pure un velo di malinconia: 70 minuti pallidi, tirando praticamente mai, rappresentano un segnale e proprio mentre sembra che il primo processo stagionale stia per cominciare, il talento di Raspadori e Politano scioglie le giurie. Ma il Napoli che esce da Marassi è già a distanza siderale da se stesso, da quella squadra che per un anno ha incantato ovunque.

Della sostituzione di Kvaratskhelia con Zerbin, la Gazzetta scrive:

Il Napoli, raggiunto il pari, pareva quasi appagato dal fatto di aver evitato la sconfitta. La sostituzione di Kvaratskhelia con Zerbin all’88’ è sembrata la prova di forza dell’allenatore verso uno dei giocatori simbolo dello scudetto. Zerbin, con rispetto parlando, avrebbe potuto cambiare qualcosa più di un Kvara in tono minore?

ilnapolista © riproduzione riservata