L’eroe Frattesi nell’Inter è chiuso dal 35enne Mkhitaryan, l’Italia è un Paese per vecchi (Il Fatto)

Doppietta con la Nazionale, panchinaro all’Inter. In Inghilterra si punterebbe sul giovane. Da noi, il prescelto è quasi sempre il più anziano

“Giovani Frattesi di tutta Italia, unitevi”. Scrive così il Fatto quotidiano che analizza il paradosso

dell’investimento più oneroso della Serie A: 6 milioni al Sassuolo per il prestito, 25 per l’acquisto del cartellino, 3 di bonus.

Abbiamo un nuovo eroe, la patria chiamò. Ma finita la festa azzurra, con la sua doppietta all’ucraina, Frattesi torna all’inter e qui si torna anche ai paradossi del nostro sistema.

Davide ha finore giocato un’ora. Sabato c’è il derby di Milano e i giornali invitano Simone Inzaghi a schierarlo titolare. Perché poi questa è la stranezza del calcio made in Italy, il suo buco nero: Frattesi, il nuovo eroe nazionale, deve fare i conti con la concorrenza di Calhanoglu e Mkhitaryan, il secondo prossimo ai 35 anni. Ci sono dieci anni esatti tra Davide e il campione armeno. In Inghilterra si punterebbe sul giovane. Da noi, il prescelto è quasi sempre il più anziano. Siamo un Paese per vecchi, anche nel calcio, con un’età media nelle big di 26,8 anni, la più alta degli ultimi decenni. Non ne usciamo.

ilnapolista © riproduzione riservata