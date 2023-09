L’amaro debutto di Spalletti come ct dell’Italia è stato visto in tv da più di 6 milioni di spettatori

Uno share del 39,6% per il pareggio della Nazionale con la Macedonia del Nord. Il dato è superiore a quello dell’esordio di Mancini nel 2018

Il debutto amaro di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia, contro la Macedonia del Nord, è stato purtroppo visto in tv da più di sei milioni di spettatori. Calcio e Finanza riporta i dati degli ascolti tv. Per la precisione, gli spettatori sono stati 6.018.000, con uno share del 39,6%.

“Si tratta di un dato non lontano da quello fatto registrare in una delle ultime sfide con Roberto Mancini in panchina (la semifinale di Nations League con la Spagna), ma decisamente superiore a quello della finale per il terzo posto, sempre di Uefa Nations League, giocata contro i Paesi Bassi. Il dato è superiore anche a quello fatto registrare da Roberto Mancini all’esordio sulla panchina degli Azzurri, nel 2018. In quell’occasione, l’amichevole internazionale fra Italia e Arabia Saudita tenne incollati al teleschermo 6.020.000 amanti del calcio. Rai 1 fece registrare quindi un numero di spettatori simile, ma con uno share decisamente più basso, pari a 23,8%”.

