L’agente di Zaccagni: «Rischia la stessa situazione di Milinkovic e non per colpa nostra»

Sul Messaggero, le parole dell’agente sul rinnovo: «Non sarà un problema mio. Io non prego nessuno, tranne che in chiesa».

La Lazio rischia di trovarsi in casa un altro problema rinnovo. Questa volta non c’entra Luis Alberto. Lo spagnolo ha trovato la sua nuova dimensione, tecnicamente è il leader della squadra e dopo la vittoria al Maradona ha mostrato anche un certo caratterino davanti le telecamere. Lotito adesso dovrebbe fare i conti con il rinnovo di Zaccagni. A scrivere della trattativa tra il patron della Lazio e l’agente del giocatore Mario Giuffredi è il Messaggero:

“Zaccagni rischia di ritrovarsi nella bufera con la Lazio. Al club, che gli ha permesso di conquistarsi un posto di lusso nel nostro calcio, non sono affatto piaciute le ultime dichiarazioni del suo agente, Mario Giuffredi: «Ho parlato per otto mesi con Lotito per il rinnovo di Mattia. Ci ho messo tutta la buona volontà per chiudere l’accordo il prima possibile visto che era un desiderio del ragazzo di legarsi a lungo alla Lazio, ma a questo punto non sarà un problema mio. Io non prego nessuno, tranne che in chiesa. Il rinnovo deve essere un piacere reciproco e, continuando così, contrattualmente Mattia si ritroverà nella stessa situazione di Milinkovic e non certo per colpa nostra»“.

Parole molto chiare e nette, quelle di Giuffredi, che però non sono piaciute a Lotito e alla Lazio. Probabilmente lo ha capito quasi subito l’agente del giocatore che infatti ha provato ad aggiustare immediatamente il tiro:

«Non volevo far intendere che a Lotito, col quale c’è un rapporto di stima e fiducia reciproca, non importasse nulla della vicenda Zaccagni. Il presidente probabilmente ha avuto mille impegni, ma ha dato una parola a me e al ragazzo e come sempre sono sicuro che la manterrà».

Il rischio adesso è che il calciatore della Nazionale possa essere distratto da situazioni e polemiche extra campo. Domani però la Lazio affronta la Juve all’Allianz.

