L’Agcom ha oscurato 45 siti pirata che trasmettevano partite di Serie A e B

Punito lo streaming illegale delle prime due giornate di campionato. Un primo effetto della legge antipirateria approvata lo scorso luglio

L’Agcom ha oscurato 45 siti pirata che hanno trasmesso illegalmente partite di Serie A e Serie B nelle prime due giornate di campionato. Un primo effetto della legge antipirateria entrata in vigore lo scorso 14 luglio.

L’operazione è conseguenza, spiega Agcom, delle “numerose istanze pervenute da parte di Dazn in qualità di titolare dei diritti per la trasmissione delle partite dei campionati di Serie A e Serie B”. L’Agcom ha impartito “numerosi ordini cautelari ai sensi dell’articolo 9-bis del regolamento sul diritto d’autore online procedendo, grazie anche alla fattiva collaborazione degli Isp, alla disabilitazione dell’accesso ai siti sfruttando indebitamente contenuti protetti dal diritto d’autore“.

L’attività dell’Agcom sarà ulteriormente rafforzata dalle modifiche al regolamento sul diritto d’autore adottate di recente, che prevedono la possibilità di emanare “ingiunzioni dinamiche” ai trasgressori e bloccare entro 30 minuti l’accesso ai siti pirata. Proprio per rendere operativo il nuovo regolamento è stato convocato per il 7 settembre, in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, un tavolo tecnico che dovrà valutare i requisiti tecnici della piattaforma che servirà per i nuovi interventi “in real time”.

