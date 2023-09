La Juventus sul caso Pogba: «Ci riserviamo di valutare i prossimi passaggi procedurali»

La nota ufficiale del club bianconero dopo la sospensione in via cautelare del centrocampista da parte del Tribunale Nazionale Antidoping

La Juventus ha emesso una nota che ufficializza la positività di Paul Pogba al testosterone e anche la sua sospensione in via cautelare da parte del Tribunale Nazionale Antidoping. Il club bianconero si riserva di valutare “i prossimi passaggi procedurali”.

Di seguito la nota della Juventus:

«Juventus Football Club comunica che in data odierna il calciatore Paul Labile Pogba ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 20 agosto 2023. La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali».

Il Tribunale Nazionale Antidoping ha sospeso in via cautelare il giocatore della Juventus, Paul Pogba, dopo la positività al testosterone riscontrata nel corso del controllo antidoping del 20 agosto, dopo la prima giornata di campionato contro l’Udinese.

Di seguito la nota del Tribunale Nazionale Antidoping in cui si annuncia la sospensione in via cautelare di Paul Pogba:

“Il Tribunale Nazionale Antidoping comunica che, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta: Paul Labile Pogba per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2; sostanza riscontrata: Metaboliti del testosterone di origine non endogena (I risultati del GC/c/IRMS sono compatibili con l’origine esogena dei metaboliti)”.

Pogba è risultato positivo al testosterone a un controllo doping dello scorso 20 agosto dopo Udinese-Juventus, gara in cui non era nemmeno sceso in campo. Dopo la sospensione, il centrocampista della Juventus avrà tre giorni di tempo per richiedere le controanalisi. Se la positività dovesse essere confermata, Pogba verrà giudicato dal tribunale nazionale antidoping a meno che non decida di patteggiare. La squalifica per casi di doping arriva fino a due anni, che potrebbero diventare quattro in caso di accertata intenzionalità.

ilnapolista © riproduzione riservata