“Consegnate 852,609 pizze dall’ultimo gol del Chelsea”, Domino’s Pizza sfotte i Blues

Ieri Chelsea-Aston Villa è finita 0-1. La squadra di Pochettino non segna in Premier dal 25 agosto. L’ultimo gol in Coppa di Lega il 30 agosto

Delle rivoluzioni, perché sono più di una, del Chelsea ne hanno parlato in tanti e ne parlano in tanti da diverso tempo. La squadra di Pochettino è piena di problemi, uno fra tutti è la mancanza di gol.

Nonostante gli acquisti faraonici, nonostante un nuovo allenatore, nonostante una nuova idea di gioco, il Chelsea è fermo lì, al 14° posto della Premier League. La sconfitta, in casa, contro l’Aston Villa ha messo ancora più in evidenza la difficoltà dei Blues nel mettere la palla in rete.

E come se non bastasse, oltre alle contestazioni dei tifosi, ci si mette anche Domino’s Pizza. La famosa catena di pizze prende in giro il Chelsea e comunica quante pizze ha consegnato dall’ultimo gol dei Blues.

We’ve delivered about 852,609 pizzas since Chelsea last scored a goal. — Domino’s Pizza UK (@Dominos_UK) September 24, 2023

“Abbiamo consegnato circa 855,609 pizza dall’ultima volta che il Chelsea ha segnato un gol“.

La famosa catena ha consegnato più di 850 mila pizza dall’ultimo gol dei Blues in Premier, segnato il 25 agosto da Jackson al 75′ di Chelsea-Luton Town (finita poi 3-0, doppietta di Sterling e gol del senegalese). Poi Pochettino ha vinto 2-1 anche in Coppa di Lega il 30 agosto contro l’Afc Wimbledon.

Quasi un mese senza segnare. Per una squadra come il Chelsea, in virtù anche dei cambiamenti fatti dal presidente Boehly, è un’eternità.

Anche The Athletic aveva sottolineato questa difficoltà del Chelsea:

“La scorsa stagione, hanno stabilito un nuovo record per il club nell’era della Premier League con 38 gol in altrettante partite. Hanno iniziato il 2023-24 sulla buona strada per eguagliare quell’impresa deludente: hanno cinque gol in altrettante partite della Premier League e nessuno nelle ultime due. La squadra di Pochettino è quarta a pari merito per tiri totali (81). Il problema è la precisione: il Chelsea è penultimo tra i 20 club per quanto riguarda la differenza tra il numero di goal attesi e il numero effettivo di goal segnati, e il terzo peggiore per percentuale di conversione dei tiri”.

