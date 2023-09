La difesa del Napoli, 6 gol in 5 partite. Ostigard e Juan Jesus, riserve lo scorso anno, sono titolari

Repubblica: dopo l’addio di Kim il Napoli ha scommesso su Natan che ha debuttato solo nel finale del match di Champions a Braga

La difesa del Napoli, sei gol subiti in cinque partite. Ne scrive l’edizione napoletana di Repubblica:

Dopo appena 5 partite è già allarme difesa. Sei gol subiti ma soprattutto la sensazione di aver perso la compattezza della cavalcata tricolore. Il Napoli è perforabile: errori tattici ma anche individuali, come quelli di Ostigard e Juan Jesus in occasione del momentaneo 1-1 del Braga. Le due “alternative” dello scorso campionato sono diventati all’improvviso titolari con tutte le incognite del caso. Una promozione dettata da motivi contingenti, riconducibili all’addio di Kim, annunciato da mesi. Il Napoli, però, non ha acquistato un centrale pronto, ma ha scommesso su Natan, talento brasiliano che ha debuttato solo nel finale del match di Champions.

