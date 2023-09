Koopmeiners, l’agente: «Solo il Napoli ha fatto una proposta. Ora parliamo di rinnovo con l’Atalanta»

Tv Play Bart Baving, agente di Teun Koopmeiners, ha parlato del futuro del centrocampista dell’Atalanta, quest’estate vicino al Napoli. Per adesso Koopmeiners si è rivelato il centrocampista più prolifico del campionato. Ma l’Atalanta non ha nessuna intenzione di cederlo per il momento:

«Anche se offrissero 60 milioni adesso non aprirebbero alla cessione. Lo sappiamo e lo accettiamo, il prossimo anno è il prossimo anno e vedremo».

Come confermato dallo stesso agente, solo il Napoli nell’ultima finestra di mercato ha provato concretamente a prendere il centrocampista:

«Non ci sono state proposte all’Atalanta dalla Juventus, solo il Napoli lo ha fatto. Ma l’Atalanta è stata chiara che non era in vendita. Quando sei un giocatore come lui avrai sempre squadre che ti cercano. Come ha vissuto i rumors estivi? La cosa più importante è concentrarsi su dove sei come ha fatto lui».

Tante le voci di mercato che però non ha turbato un professionista come Koopmeieners. Per adesso è solo concentrato sulla Dea:

«E’ felice all’Atalanta, è stato onorato dall’interesse delle altre squadre. Normale che ci siano squadre che bussano, ma non ha perso la calma. Solo quando diventa reale ci pensa, ma in caso contrario continua a rimanere focalizzato come è ora sull’Atalanta. Stiamo parlando del rinnovo di contratto con il club, ma la prossima estate non si saprà mai cosa succederà. Il Napoli ha avuto una grande stagione lo scorso anno in Italia e in Europa, può essere una opzione interessante. Ma bisogna aspettare e vedere, non si sa cosa succederà. Per ora è concentrato sull’Atalanta».

L’olandese è anche nel mirino della Juve che lo vorrebbe per sostituire Pogba. Questa mattina in una intervista a Repubblica, Giuntoli ha dichiarato:

«Quanto allo scouting, ho trovato qui grandi professionalità. Oggi nel calcio tutti sanno tutto, è difficile battere sul tempo gli altri e fare affari a costi contenuti. Io a Napoli ho colto delle coincidenze: senza la guerra non avrei preso Kvara a quel prezzo, senza lo stop per la pandemia forse Osimhen avrebbe fatto 30 gol in Francia e sarebbe finito in Premier».