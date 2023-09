Kane ha detto no a 100 milioni di dollari dall’Arabia Saudita (Bild)

Lo voleva l’Al-Hilal ma, dopo il suo rifiuto, la squadra saudita ha deciso di prendere dal Psg Neymar. L’inglese vuole vincere un trofeo

Harry Kane sarebbe potuto diventare un giocatore dell’Al-Hilal, la nuova squadra di Neymar. Questa l’indiscrezione lanciata dalla Bild. Secondo il quotidiano tedesco, l’Al-Hilal questa estate ha offerto all’attaccante inglese 100 milioni a stagione, prima di virare sul campione brasiliano.

Il capitano della nazionale inglese però ha rifiutato senza alcuno scrupolo. La voglia di vincere un trofeo è troppo più forte del denaro:

“Kane ha rifiutato i milioni del deserto perché voleva solo lasciare il suo Tottenham per il Bayern. Il programma della Bild “English Week” ha rivelato in esclusiva che l’attaccante inglese aveva un’offerta estremamente redditizia dall’Arabia Saudita prima del suo trasferimento a Monaco. Al-Hilal originariamente voleva portare Kane al posto della stella del Psg e gli ha offerto 100 milioni di dollari a stagione! È stato solo quando ha rifiutato che i sauditi hanno preso Neymar“.

Dietro il rifiuto all’offerta monstre ci sarebbe la voglia di competere ad alti livelli per conquistare un trofeo:

“«Sarebbe un sogno che si avvera vincere la Champions League. C’è un motivo per cui il Bayern mi ha acquistato, vogliono vincere questo titolo. Ecco perché sono qui», ha detto Kane prima dell’esordio di Champions League del Bayern oggi in casa contro il Manchester United“.

Nell’estate del calciomercato saudita, solo Kane mancava alla lista dei desiderati dalla Saudi Pro League. L’attaccante inglese era un obiettivo del Manchester United. Ten Hag ha spinto tanto per averlo in squadra. L’olandese era convinto che con il capitano della nazionale inglese, lo United avrebbe potuto lottare per il la vittoria del campionato. Purtroppo però le resistenze del Tottenham hanno avuto la meglio sulle avances dei Red Devils.

ilnapolista © riproduzione riservata