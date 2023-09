Juan Jesus fermo fino alla sosta, il Napoli studia la lista dei difensori svincolati (Corsport)

Il club potrebbe decidere di tornare sul mercato per la figura di difensore centrale. A Bologna hanno giocato Ostigard e Natan

Juan Jesus potrebbe stare fermo un mese. Ieri gli esami hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. E il Napoli, scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport, potrebbe tornare sul mercato.

Garcia deve pure lottare con la sfortuna, un palo anche a Bologna dopo la traversa di Braga, e con un’emergenza in difesa che si è ingigantita con il responso degli esami di Juan Jesus: «Distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro». Si riaffaccerà sul campo, per giocare, dopo la sosta: sarà anche per questo che il Napoli sta comunque dando un’occhiata alla lista dei difensori svincolati.

Il report di ieri del club.

Juan Jesus questa mattina ha sostenuto esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Rrahmani ha svolto lavoro in piscina, palestra e terapie. Allenamento personalizzato in campo per Gollini“.

