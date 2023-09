Ipotesi Galtier per Marsiglia, ma lui e il club vogliono prima il parere dei tifosi

Vogliono sapere se i tifosi nutrono risentimento nei suoi confronti sia per il passaggio al Psg sia per la questione razzismo

Nel caos più totale, il Marsiglia sta cercando il suo nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di Marcelino, il presidente Longoria ha già contattato Galtier.

Rmc Sport scrive che Longoria ha già preso contatto con l’ex allenatore del Psg:

“L’Olympique Marsiglia ha contattato l’ex allenatore del Psg, marsigliese di nascita. Il suo nome era apparso alla fine della scorsa stagione, e il club marsigliese lo aveva addirittura contattato a giugno. Galtier ha poi chiesto ai suoi rappresentanti di non dare seguito perché l’argomento era troppo delicato: non aveva ancora trovato un accordo finanziario con il Psg, che voleva separarsi da lui“.

Rmc Sport espone i dubbi di Galtier e del Marsiglia sulla sua accoglienza da parte dei tifosi:

“E’ pronto a partire, ma vorrebbe sapere se i tifosi, soprattutto quelli delle frange più estreme, nutrono molto risentimento nei suoi confronti. Un risentimento legato sia al suo recente passaggio al Psg e la questione del razzismo che non è stata ancora risolta. Se i dirigenti del club decidessero di aprire un dialogo con alcuni gruppi di sostenitori e di incontrarli presto per trovare una via d’uscita dalla crisi, allora potrebbero affrontare la questione Galtier“.

Anche l’Equipe conferma l’indiscrezione secondo cui Galtier, nonostante a dicembre sarà processato per le accuse di razzismo ad alcuni giocatori quando era allenatore del Nizza:

“[Galtier] è da sempre interessato al progetto del Marsiglia, anche se l’attuale contesto collettivo e personale non è necessariamente ideale. Il club sta affrontando una grave crisi istituzionale da una settimana e Galtier sarà processato a dicembre con l’accusa di molestie morali e commenti discriminatori, mentre era allenatore al Nizza. Lui si professa innocente. Già a giugno a Marsiglia erano forti le pressioni pro-Galtier, mentre il club era alla ricerca del successore di Igor Tudor“.

A Marsiglia l’ambiente è piuttosto in subbuglio dopo le rivelazione di Longoria e dell’ex allenatore Marcelino.

