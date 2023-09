Marsiglia nel caos, Longoria cambia versione a seconda dei suoi interlocutori (l’Equipe)

In caso di dimissioni improvvise Longoria dovrebbe restituire diversi mesi di stipendi alla proprietà. Per questo ritratta sempre le sue versioni

Sul caos a Marsiglia emergono nuove indiscrezioni rilanciate dall’Equipe. Il presidente del Marsiglia, o ex presidente, Pablo Longoria afferma che il club necessita di un profondo cambiamento.

Questo cambiamento, con le condizioni attuali, è praticamente impossibile. Così martedì sera ha deciso di rescindere il contratto con il Marsiglia e il rapporto professionale con il proprietario del club, McCourt. Tuttavia, fa notare l’Equipe, che “non ha esercitato il suo diritto di recesso, non è proprio un diritto, legalmente“.

Insomma altro caos che si aggiunge alla situazione già difficile di una squadra che si ritrova senza presidente e senza allenatore. Longoria aveva dichiarato:

«Ci sono troppi interessi individuali intorno al Marsiglia, in molte aree. E mi ripeto, non sto dicendo che sono i gruppi di tifosi. Quello che è successo lunedì è una conseguenza di questo sistema».

Scrive l’Equipe:

“Quando leggi l’intervista di Longoria, hai l’impressione di trovarti davanti a un brutto giallo. Potremmo sorridere se le parole non riguardassero argomenti molto gravi“.

Longoria ha parlato di ricatti, di umiliazioni e minacce. Inizialmente i colpevoli sembravano gli ultras, adesso nessuno ne è più così sicuro. Le uniche prove sul caos nel club sono le innumerevoli dimissioni da parte dei dipendenti del Marsiglia. Alcune volontarie, altre un po’ meno. E dopo tutto questo trambusto c’è un elemento che getta inquietanti e mschine ombre sul, forse, ex presidente Longoria:

“Durante la sua adesione a sorpresa alla presidenza del club nel febbraio 2021, Pablo Longoria ha visto l’entourage di McCourt inserire una clausola nel contratto per proteggersi da una dimissione improvvisa: la restituzione al proprietario di diversi mesi di stipendio dello spagnolo. Questa clausola, che difficilmente è in linea con il diritto del lavoro francese, non è stata rinegoziata da allora. Questo potrebbe spiegare le inversioni di Longoria, che tiene discorsi diversi sul suo futuro secondo i suoi interlocutori“.

