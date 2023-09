In Spagna sono preoccupati perché Sozza arbitrerà Spagna-Cipro: «è solo un novellino»

Mundo Deportivo sottolinea la mancanza di esperienza europea: “alterna partite di Serie A e Serie B in Italia, con la Spagna è la prima volta”

In Spagna sono un po’ preoccupati. Spagna-Cipro, partita valida per le qualificazioni ad Euro 2024, in programma martedì 12 settembre, è stata assegnata all’arbitro italiano Simone Sozza. Un direttore di gara senza esperienza internazionale, scrive Mundo Deportivo, un giovane, un “novellino”. Il quotidiano spagnolo scrive che si tratta di una designazione che attira particolare attenzione.

“Conosciamo già l’arbitro che fischierà martedì la partita della Spagna contro Cipro. La quarta nella fase di qualificazione, che arriva dopo la vittoria di venerdì contro la Georgia. Una partita che sarà arbitrata dal giovane arbitro italiano Simone Sozza. Questa designazione attira particolare attenzione perché Simone Sozza è un “novellino” nell’arbitrato europeo. Infatti fa parte del gruppo due dell’arbitraggio europeo sotto il gruppo “First” e il gruppo “Elite” dove si trovano i migliori arbitri europei. Questo italiano, appena 36enne, alterna partite nella Serie A italiana e nella seconda divisione del torneo italiano. In questa stagione infatti è stato convocato solo per una partita di Serie B oltre alle due partite dei precedenti turni preliminari di Conference League. È anche il suo debutto con la Spagna, per la quale non ha mai fischiato prima. Non solo negli assoluti ma nelle categorie inferiori. Né finora ha incrociato nessuna squadra spagnola. Nel caso di Cipro si tratta anche del debutto con la nazionale cipriota”.

Un debutto che preoccupa la Spagna, insomma.

Sozza, del resto, è stato spesso un arbitro discusso anche in Italia. A gennaio, Edmondo Pinna, sul Corriere dello Sport, definiva preoccupante l’involuzione del direttore di gara. Si era all’indomani di Spezia-Roma (0-1), partita in cui Sozza aveva commesso errori da novizio. Pinna, all’epoca, scriveva:

“L’involuzione di Simone Sozza è evidente e preoccupante (difficile Rocchi possa far finta di nulla). Ieri ha sbagliato praticamente tutto, nelle piccole e grandi cose. Ed anche quando ha avuto ragione (no rigore su Zalewski) sembrava fosse colpevole di chissà cosa, che fosse “sotto” la partita e non sopra. Il secondo giallo risparmiato a Bourabia è errore da scuola (arbitrale) materna”.

