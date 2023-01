L’involuzione dell’arbitro Sozza è preoccupante, Rocchi non può far finta di nulla (CorSport)

In Spezia-Roma ha commesso errori da novizio. Ha graziato Bourabia ed ammonito la panchina della Roma, che aveva ragione

L’arbitro Sozza, direttore di gara di Spezia-Roma (0-1), mostra un’involuzione preoccupante. Rocchi non può far finta di nulla. Lo scrive Edmondo Pinna, nella Moviola del Corriere dello Sport. Ieri ha commesso errori da novizio: tanto per cominciare, avrebbe dovuto espellere Bourabia, dandogli un secondo cartellino giallo.

Pinna scrive:

“L’involuzione di Simone Sozza è evidente e preoccupante (difficile Rocchi possa far finta di nulla). Ieri ha sbagliato praticamente tutto, nelle piccole e grandi cose. Ed anche quando ha avuto ragione (no rigore su Zalewski) sembrava fosse colpevole di chissà cosa, che fosse “sotto” la partita e non sopra. Il secondo giallo risparmiato a Bourabia è errore da scuola (arbitrale) materna”.

Il voto in pagella è 5. Su Bourabia:

“Graziato Bourabia: già ammonito, entra in ritardo sulla gamba di Smalling, secondo giallo quasi scontato. Poi inutile ammonire quelli della panchina della Roma, che hanno ragione da vendere”.

Mancano diversi cartellini: come quello ad Agudelo per l’intervento su Zalewski e quello a Hristov per il fallo su Abraham.

La Gazzetta dello Sport è meno critica, ma comunque non giudica sufficiente la prestazione di Sozza, al quale dà 5,5 in pagella. Con il seguente commento:

“Prestazione non sufficiente per Sozza. L’errore più grave all’inizio della ripresa, quando non tira fuori il secondo giallo per Bourabia. Il centrocampista dello Spezia entra in ritardo su Smalling: intervento imprudente, nettamente da giallo”.

Anche per la rosea mancano alcuni cartellini.

Sozza era finito nel mirino qualche settimana fa perché designato per arbitrare Inter-Napoli pur essendo iscritto al collegio di Milano. All’epoca i quotidiani ne promossero la direzione di gara a pieni voti. Tra l’altro, la prima ammonizione della partita di San Siro toccò a Dzeko, attaccante dell’Inter, e non ad un calciatore del Napoli, come tutti si sarebbero aspettati alla vigilia.