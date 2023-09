I club della Liga turbati dalla denuncia del Real Madrid per la distribuzione dei diritti tv

I blancos hanno inviato un fax alla Liga per chiarire che il club non avrebbe permesso interviste e riprese al di fuori dei novanta minuti di gioco.

Nei giorni precedenti, il Real Madrid aveva deciso di non prendere parte a una campagna della Liga per migliorare l’esperienza televisiva. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo citando Onda Cero, è stata ufficialmente presentata una denuncia penale dal club di Florentino Perez contro la Liga e il suo presidente Javier Tebas:

“Il motivo di questa denuncia è il regolamento audiovisivo che i manager del blancos considerano dannoso per gli interessi del Real Madrid e genera danni e perdite. Molte delle squadre di calcio professionistiche sono state molto turbate e considerano che con questa denuncia Florentino Pérez ha varcato la linea rossa. Lo scorso agosto, i club hanno approvato la modifica della distribuzione dei diritti audiovisivi, collaborando maggiormente con l’operatore televisivo per ricevere più denaro. Tutti hanno dato l’ok tranne il Real Madrid che dal primo momento ha rifiutato di approvare questo nuovo regolamento e non ha permesso alle telecamere di entrare negli spogliatoi e i giocatori e l’allenatore non rilasciano interviste in campo. Non solo, ma giorni prima della partita tra Real Madrid e Getafe al Bernabéu, i blancos hanno inviato un fax alla Liga per chiarire che il club non avrebbe permesso alcun tipo di azione audiovisiva al di fuori dei novanta minuti di gioco”.

