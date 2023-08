ABC: il Real Madrid denuncia La Liga

Il club chiede la sospensione del nuovo modello di comunicazione delle televisioni a cui non ha aderito fin dalla gara contro il Bilbao rinunciando a 13 milioni di euro

Secondo quanto riportato da ABC, il Real Madrid non prenderà parte a una campagna della Liga volta a migliorare l’esperienza televisiva. Con questo sistema, le squadre devono distribuire un jackpot di 130 milioni di euro grazie a un sistema di punti basato in particolare sul loro grado di collaborazione con questi media o sul pubblico. Ma rifiutando, il Real Madrid rinuncia a 13 milioni di euro. Alcune di queste innovazioni si sono già viste nel primo giorno di La Liga, come l’ingresso delle telecamere negli spogliatoi, interviste all’intervallo e alla fine della partita. Il Real Madrid ha dimostrato fin dal principio il suo disaccordo con questo nuovo modello. Né giocatori né tecnici hanno infatti collaborato con le emittenti televisive per la partita contro il Bilbao.

Ma c’è di più, secondo il quotidiano spagnoli il club di Florentino Perez ha presentato una denuncia all’Audiencia Nacional e ha chiesto la sospensione del nuovo modello di comunicazione delle televisioni con diritti ritenendolo illegale

