Ho provato una pena sincera per Garcia l’allenatore più screditato del pianeta (Dotto)

Alla Gazzetta racconta il momento dello scontro con Osimhen che a Bologna s’inventa una lezione di tattica all’allenatore

Il litigio tra Osimhen e Garcia domenica sera a Bologna, al momento della sostituzione, raccontato da Giancarlo Dotto per la Gazzetta dello Sport.

La maschera c’era, il piglio ribelle pure, per non parlare della gestualità, sghemba, sfacciata, esagerata. Gli mancava solo il camicione bianco e il coppolone a punta al Pulcinella Nero, quando lo sfrattano dalla partita e lui incredulo, diciamo pure incazzato, s’inventa quello show che è poi una lezione di tattica all’indirizzo dell’allenatore in quel momento più screditato del pianeta. Giuro che ho visto scendere dal cielo una corona di spine sulla testa sgomenta di Rudi Garcia e ho provato una pena sincera. Pena per un uomo gentile e perbene, capitato suo malgrado in un pasticcio che rischia di diventare un incubo.

Poi il faccia a faccia raccontato dal Corriere della Sera:

Questo sono io e si fa come dico io: ha ribadito più o meno così domenica sera a Osimhen al termine della gara col Bologna. Il nigeriano, sostituito, ha protestato in campo, a telecamere accese. Nello spogliatoio il confronto è stato ancora più forte. Il calciatore che in un primo momento voleva parlargli, quando i toni della discussione si sono alzati ha accettato il faccia a faccia. Ciascuno è rimasto sulle proprie posizioni, ieri mattina a mente fredda, il centravanti ha chiesto scusa.

