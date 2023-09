Griezmann: «Capisco chi va in Arabia, sono tanti soldi. Se ci andrei? Ho famiglia e tre figli…»

In conferenza: «Anche se guadagniamo molti soldi, alcuni vogliono proteggere i propri figli e nipoti. Non è una decisione facile».

Il giocatore dell’Atletico Madrid, Antoine Griezmann, ha parlato in conferenza stampa assieme a Didier Deschamps alla vigilia della partita amichevole che la Francia giocherà domani contro la Germania.

Griezmann sulla possibilità di andare ai Giochi di Parigi:

«La cosa più importante è qualificarsi agli Europei. Sappiamo che ci sono solo tre giocatori oltre una certa età che possono farcela, quindi ci sono molte domande, il che è normale. Quando guardo i Giochi Olimpici non lo faccio da calciatore, lo faccio da tifoso, come qualsiasi altro francese. Venerdì ero molto attento alla partita di rugby».

Griezmann ha parlato del suo colloquio con Deschamps:

«Mio padre mi ha mandato un messaggio per vedere se stava succedendo qualcosa. Parlavamo della partita e del primo tempo. L’allenatore mi ha chiesto se stavo bene. Gli ho detto che secondo me la partita si era concentrata molto sulla fascia sinistra, quindi quello che ho fatto è stato inclinarmi a sinistra per spostare il gioco sul lato destro. Nel secondo tempo, la palla è arrivata più facilmente a Ousmane Démbélé. Mio padre si è calmato».

Come stai? Griezmann parla di quanto è stato difficile la scorsa stagione ma che ora si sente meglio, anche se non ancora al 100% della condizione fisica.

«L’anno scorso è stato complicato perché all’inizio giocavo solo 30 minuti. Al momento non sono ancora al 100%, ho avuto solo 20 giorni di ferie dopo tutte le trasferte fatte durante il precampionato. Mi sentirò sempre meglio».

Griezmann ha commentato l’irruzione dell’Arabia Saudita nel mercato estivo e non ha escluso la possibilità, in futuro, di accettare un’offerta per un trasferimento. Sono molti soldi, ha detto, e c’è da pensare alla propria famiglia. Queste le sue parole:

«Capisco chi è andato a giocare lì. Stiamo parlando di somme di denaro incredibili. Anche se guadagniamo molti soldi, alcuni vogliono proteggere i propri figli e nipoti, e questo mi sembra normale. Avranno l’obbligo di giocare bene e di mostrare tutto il loro talento. Potrei andare? Ho una famiglia e tre figli. Non è una decisione facile da prendere. Ma come sapete, la Mls è ancora il mio obiettivo».

