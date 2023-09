Garcia: «I tifosi chiedono #Garciaout? Sono solo una minoranza. la maggioranza è con noi»

Il tecnico del Napoli in conferenza ha parlato die tifosi che secondo i giornalisti chiedono il suo esonero

Il pareggio contro il Bologna non scoraggia il tecnico Rudi Garcia che in conferenza stampa ha ribadito la sua certezza sul fatto che i tifosi del Napoli sono con lui e la squadra e non contro come invece sostegno molti giornalisti.

In conferenza infatti ha risposto alla domanda riguardo ai tifosi he chiedo #Garciaout

«Non è che potete ascoltare solo la minoranza urlante, c’è una maggioranza dietro la squadra e che supporta i giocatori e l’allenatore del Napoli: ad inizio stagione dobbiamo spingere di più, certe situazioni sfortunate succedono. Ma gli uomini veri si vedono nella difficoltà, nelle prossime partite»

Già nella conferenza pre partita si era espresso sui tifosi ribadendo che l’atmosfera che sente in città è completamente diversa da quella raccontata dai giornali

«Ogni volta che vado in città, i tifosi mi incoraggiano. Poi lavoriamo per migliorare ogni giorno. Vincere in Champions non è mai una cosa ovvia. Aspettiamo la grande sfida contro il Real. Adesso torniamo al pane quotidiano che è il campionato. Vogliamo vincere domani».

