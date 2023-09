Garcia: «Messaggio a Kvara col cambio? No, voglio dare minuti a chi si allena bene, lo meritano»

A Dazn: «Non cambierei nulla della mia formazione perché devo anche mandare dei segnali ai miei giocatori. Elmas si meritava di partire titolare e Zerbin di giocare»

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio rimediato contro il Genoa a Marassi

Mancata la ferocia?

«La reazione c’è stata, il carattere lo abbiamo mostrato ma sarebbe un’ottima idea farlo dal fischi d0inizio e lo abbiamo pagato con due gol presi su corner. Anche se abbiamo avuto due episodi contro di noi, il fallo su Anguissa e il mani su Olivera, non sono quelli, è colpa nostra perché non abbiamo giocato 90 minuti. La lezione è giocare dal primo secondo. Ho un po’ di esperienza e so che le partite prima della Champions sono difficili da gestire. Anche il Psg ha perso e il Bayern ha pareggiato»

Che spiegazione si dà?

«Può sembrare un buon risultato pareggiare dopo che eravamo sotto di due gol, ma alla fine abbiamo perso due punti. È ovvio che dovevamo fare meglio e che nel futuro a Bologna dobbiamo essere protagonisti dall’inizio»

Cambieresti qualcosa della formazione?

«L’obiettivo era far giocare Rrhamani ma c’era un grosso rischio di perderlo. Doveva giocare con Nata ma ho dovuto cambiare i pieni piani. Ma sono contento di come hanno giocato i titolari. Non c’è niente da dire sul reparto difensivo. Non cambierei nulla perché devo anche mandare dei segnali ai miei giocatori. Elmas si meritava di partire titolare e Zerbin di giocare. Sono anche contento perché i cambi hanno portato qualcosa con Raspadori e Politano, la luce è venuta dalla panchina e questo è molto importante»

C’era anche Kvara tra i destinatari?

«No, i messaggi sono per chi entra, non per chi esce. Alessio si meritava di avere minuti. Il mio messaggio era far capire che chi si allena bene può avere minuti in campo»

Su Raspadori e sulla sua posizione nel Napoli

«Raspadori ha giocato le prime due da titolari e poi è sempre subentrato. Con lui stasera abbiamo cambiato modulo perché ci voleva più presenza in area e aiuto a Osimhen»

ilnapolista © riproduzione riservata