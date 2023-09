Garcia barcolla e resiste nel gruppone, anche non si è messo del tutto al sicuro (Gazzetta)

I campioni in carica, nonostante le burrasche, sono a meno quattro dalla cima: il distacco c’è e si vede, però è colmabile.

Il Napoli di Garcia è tornato. Dopo la sconfitta dell’Inter in casa contro il Sassuolo (in rimonta: i nerazzurro vincevano 1-0 e hanno perso 2-1, nel secondo tempo non ci hanno capito niente), dopo la sconfitta nerazzurra appunto la Gazzetta scopre l’equilibrio della Serie A torneo che aveva già assegnato dopo cinque giornate.

Ecco cosa scrive la Gazza a proposito del Napoli.

Chi invece ha il dovere di svoltare e di non sorprendere più in negativo è un Napoli attraversato dai veleni interni del caso Osimhen.

Garcia barcolla e resiste: non si è messo del tutto al sicuro, eppure si ritrova intruppato anche lui nel plotone di testa. I campioni in carica, nonostante le burrasche, sono a meno quattro dalla cima: il distacco c’è e si vede, però è colmabile. Nessuna tinta forte, ma contorni sfumati e vaghi: lo scenario generale lascia intravedere in filigrana dati provvisori, più segnali che sentenze nette.

Del Napoli ha scritto anche Paolo Condò su Repubblica nell’ambito di un’analisi più complessiva del campionato.

Il Napoli è uscito dallo psicodramma dei cambi e dei social – sinceramente: ma si può? – con una prestazione eccitante, e nella quale Kvara ha finalmente recitato se stesso nella parte del ragazzo (ex) sconosciuto che va in campo e lascia tutti a bocca aperta. La sensazione visiva è che il chiarimento tra squadra e tecnico abbia prodotto un ritorno (tattico) al futuro.

Anche Libero si sofferma sull’allenatore francese degli azzurri:

Come evitare un probabile esonero. È il titolo di una guida per allenatori in difficoltà che Rudi Garcia potrebbe pensare di scrivere se dovesse sopravvivere per un anno intero alla guida del Napoli.

Le critiche che ha ricevuto finora sono state meritate, ma Garcia ha ancora una possibilità di smentire i pronostici: forse la chiave sta nell’essere più gestore che allenatore e lasciare i calciatori liberi di esprimersi nel modo migliore che conoscono, quello di Spalletti.

Numero uno: continuare la sorta di autogestione che Kvaratskhelia ha sostanzialmente confermato nel post-partita – «ci eravamo detti di far girare così il pallone», ovvero come l’anno scorso – e che ha rimesso Lobotka al centro del gioco. Numero due: evitare di smontare nuovamente la catena di destra con Politano.

ilnapolista © riproduzione riservata