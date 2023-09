Napoli, il chiarimento tra squadra e Garcia ha prodotto un ritorno (tattico) al futuro – Condò

Il Napoli dopo il 4-1 all’Udinese e dopo una settimana tormentata in campo e fuori. Paolo Condò su Repubblica dedica queste righe al Napoli nella sua analisi della giornata di campionato.

Il Napoli è uscito dallo psicodramma dei cambi e dei social – sinceramente: ma si può? – con una prestazione eccitante, e nella quale Kvara ha finalmente recitato se stesso nella parte del ragazzo (ex) sconosciuto che va in campo e lascia tutti a bocca aperta. La sensazione visiva è che il chiarimento tra squadra e tecnico abbia prodotto un ritorno (tattico) al futuro.

Così, nel pomeriggio di ieri, la società ha pubblicato una nota sui canali ufficiali, per chiarire la propria posizione. Non sono delle vere e proprie scuse, il fatto che questa parola o un suo sinonimo non appaiano nel comunicato indica che il club ritiene di non aver compiuto un gesto errato, con quel video apparso su TikTok lo scorso martedì. Tuttavia, la pubblica dichiarazione distensiva sicuramente contribuisce a ridimensionare il caso.