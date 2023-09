Flick era inesperto e insicuro, come avrebbe mai potuto ricostruire la Germania? (The Athletic)

Aveva solo 18 mesi di esperienza al top: la formazione di sabato con il Giappone ha mostrato ancora una volta la mancanza di chiarezza e obiettivi

The Athletic scrive dell’esonero di Hansi Flick dalla carica di commissario tecnico della Germania. Il comunicato della Federcalcio è arrivato nel pomeriggio. Ieri la Germania ha perso 4-1 contro il Giappone, la stessa squadra che l’aveva eliminata dal Mondiale lo scorso anno. Dopo la partita, solo Hansi Flick ha sostenuto se stesso, scrive il quotidiano inglese. “Con un tono di sfida al limite del delirio“, Flick ha dichiarato:

«Stiamo facendo un buon lavoro e credo di essere l’allenatore giusto per la squadra».

In pratica, scrive The Athletic, “alla fine, l’unica persona che credeva in Hansi Flick era Hansi Flick“. Oggi la Federcalcio ha detto basta: l’allenatore non poteva andare oltre, non dopo quanto visto contro il Giappone, una squadra “ancora una volta incapace di possesso, porosa in difesa e ovviamente con scarsa coesione“.

“Anche la Federcalcio notoriamente indulgente non poteva più guardare oltre una serie di risultati orribili che indicavano la madre di tutti gli imbarazzi l’essere ospiti del Campionato europeo del prossimo anno a meno che non ci fosse un cambiamento al timone”.

Già dopo l’eliminazione dal Mondiale, Flick ha goduto del beneficio del dubbio, ma ha “completamente pasticciato il riavvio“, vincendo solo una partita e perdendone altre quattro da allora.

“Ha sperimentato le formazioni, interpretato la parte del duro lasciando fuori alcuni grandi nomi — Serge Gnabry, Leroy Sane, Niklas Sule, Leon Goretzka — e nominato un nuovo capitano in Ilkay Gundogan, ma la squadra non si è mai avvicinata a capire come avrebbe dovuto schierarsi e giocare”.

The Athletic scrive che Flick ha commesso un enorme errore aprendo le porte dello spogliatoio ad Amazon, durante la Coppa del Mondo. Ha mostrato a tutti quanto fosse insicuro.

“Il documentario del Qatar, pubblicato la scorsa settimana, ha crudelmente rivelato la sua incapacità di suscitare sentimenti per non parlare della passione collettiva in una squadra povera di carattere e carisma. Un comunicatore meno-che-impressionante, Flick è stato spesso mostrato dubbioso su se stesso, che invita i suoi giocatori a offrire le loro opinioni. Quella posizione collaborativa doveva apparire illuminata e rilassata, ma tradiva solo enormi livelli di insicurezza. Se il team manager della nazionale non sembrava fidarsi pienamente delle proprie idee, come potrebbe la sua squadra?”.

Troppa poca esperienza al top come allenatore, continua The Athletic.

“Forse nessuno avrebbe dovuto essere sorpreso dal fatto che un uomo con un totale di 18 mesi di esperienza al top come allenatore ha provato a lottare per costruire una squadra con una forte identità per poi perdersi progressivamente mentre cercava di correggere i propri errori ma ne aggiungeva solo di nuovi nel processo. Più a lungo il suo sfortunato incantesimo è continuato, più la sua inesperienza ha mostrato, specialmente nel trio di disastrose amichevoli casalinghe-3-3 contro l’Ucraina e sconfitte contro Polonia e Colombia — che lo hanno spinto sull’orlo del licenziamento a giugno. La formazione di sabato contro il Giappone ha illustrato ancora una volta la pervasiva mancanza di chiarezza e scopo”.

A finire sotto accusa è soprattutto la scelta di Nico Schlotterbeck, responsabile dei primi due gol del Giappone e che ne ha quasi regalato un terzo agli avversari. “La sua rovina“.

ilnapolista © riproduzione riservata