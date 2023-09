A Dazn si discute sul difficile periodo del Napoli che anche contro il Bologna non è riuscito ad andare oltre il pareggio

Chiaramente sono due punti persi. Dopo cinque giornate, gli azzurri sono a sette punti dall’Inter. 8 contro 15. Settimi in classifica. In queste condizioni, arrivare tra i primi quattro non è più una certezza. Diciamo che c’è confusione al centro del villaggio. In questa posizione, Ancelotti venne esonerato quattro anni fa.

Il Napoli fatica e non va oltre il pareggio contro il Bologna di Thiago Motta. La formazione di Garcia stenta a ritrovare la forma della passata stagione in cui , sotto la guida di Spalletti, ha vinto il campionato. Negli studi di Dazn si studia la situazione nel post partita e si commenta le scelte di formazione di Garcia che era obbligato anche per i diversi infortuni di Rrhamani e Juan Jesus.

Ciro Ferrara

«Lo scudetto del Napoli era anche figlio della condizione fisica dei calciatori e dei pochissimi infortuni, penso ci sia stato solo quello di Osimhen»

