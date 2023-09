Fabian Ruiz: «Al Psg non gioco quanto vorrei, ma siamo tutti contenti dell’arrivo di Luis Enrique»

In conferenza: «Sono molto felice di essere tornato in Nazionale. Devo essere grato al mister per la fiducia che mi sta dando».

Accanto all’allenatore della Spagna Luis de la Fuente, in conferenza stampa ha parlato anche l’ex Napoli Fabian Ruiz. Fabian ha parlato della gioia nell’essere ritornato in Nazionale.

«La verità è che sono molto felice. Devo essere grato al mister per la fiducia che mi sta dando. Per me è motivo di orgoglio e spero di continuare a venire. Non so perché Luis Enrique non mi abbia più chiamato dopo gli Europei ma queste sono decisioni dell’allenatore perché fortunatamente in Spagna ci sono tanti buoni calciatori».

Ancora Fabian:

«Quando prendiamo decisioni, cerchiamo di prenderle con le migliori intenzioni. È normale che cambiare nazione ti costi un po’ di più, ma cerco di lavorare con la mia squadra per tornare qui in Nazionale. Durante le mie assenze in passato l’ho già detto. Ho rispettato le loro decisioni e ho continuato a lavorare perché guardo solo il lato positivo delle cose».

Su Rubiales, Fabian ha richiamato il comunicato emesso dai calciatori della Spagna nei giorni scorsi. I capitani della Nazionale avevano preso le distanze dal comportamento di Rubiales definendolo “inaccettabile”. Rubiales, avevano dichiarato, “non si è comportato all’altezza dell’istituzione che rappresenta. Ci poniamo con fermezza e chiarezza dalla parte dei valori che lo sport rappresenta. Il calcio spagnolo deve essere un motore di rispetto, ispirazione, inclusione e diversità e deve dare l’esempio con il suo comportamento sia dentro che fuori dal campo”. In conferenza stampa Fabian ha dichiarato:

«Siamo concentrati e non siamo consapevoli di ciò che accade fuori, ma rispettiamo la decisione e abbiamo già detto quello che pensiamo nel comunicato che abbiamo rilasciato».

Ancora sulla sua presenza in Nazionale:

«Penso che la fiducia dell’allenatore e il sistema che usa sia molto positivo per me. Mi sento molto bene».

Sulla possibilità che Ramos torni in Nazionale:

«Gli auguro il meglio perché gli voglio molto bene ma questa è una decisione dell’allenatore».

Sul Psg:

«Lavoro tutti i giorni nel mio club, che è dove passo la maggior parte del tempo, a Parigi. In questo momento non ho tutti i minuti che vorrei, ma siamo molto contenti dell’arrivo di Luis Enrique. Speriamo che quest’anno sia una grande stagione».

