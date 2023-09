de la Fuente: «Rubiales? Rispetto le sue dimissioni. Sono qui da prima di lui, nessuno mi ha regalato niente»

In conferenza: «Sono un allenatore e sono felice di esserlo. Sono 40 anni che mi occupo di calcio, penso di avere un po’ di esperienza».

Alla vigilia della partita tra Spagna e Cipro, l’allenatore della Nazionale spagnola, Luis de la Fuente, ha parlato in conferenza stampa con l’ex Napoli Fabian Ruiz, che nell’ultima partita contro la Georgia è stato uno dei migliori in campo. De la Fuente ha iniziato rivolgendo un pensiero alla popolazione del Marocco colpita dal terremoto.

«Permettetemi di rivolgermi al popolo marocchino che sta attraversando un momento così brutto. Speriamo che questa tragedia passi presto».

Sulle possibili rotazioni in Nazionale:

«Stiamo gettando basi molto solide nella squadra e ho piena fiducia in tutti, quindi se ci saranno cambiamenti o meno vedremo. Per me è facile scegliere perché sono molto tranquillo con i miei giocatori perché tutti possono giocare. Ho le idee chiare sulla squadra di domani con qualche dubbio ma bisognerà vedere le sensazioni dell’ultimo allenamento».

A de la Fuente è stato chiesto un commento sulle dimissioni di Rubiales:

«Ho già parlato, non posso che avere rispetto per la decisione di Rubiales. Capisco l’insistenza dei giornalisti, ma capite anche la mia. Ribadisco che rispetto le dimissioni di Rubiales. Noi professionisti vogliamo pensare solo al calcio e nient’altro. Ora il nostro obiettivo è raggiungere l’Eurocup. Spendiamo le nostre energie per raggiungere gli obiettivi. Per nient’altro. Rispetto quando le persone prendono le loro decisioni».

de la Fuente continua:

«Parlerò di quello che mi riguarda, cioè il calcio. Viviamo in una bolla ma è necessario. Capisco che ci sia interesse a conoscere altri dettagli ma dobbiamo concentrarci sul calcio e su quello che vogliamo può controllare».

Sulla partita con Cipro:

de la Fuente su Ferran Torres:

«Conosco Ferran Torres da molti anni. Sta tornando e ha bisogno di questi momenti per continuare a crescere. Non sprecherà l’occasione. Ne sono sicuro».

Sulla lezione appresa negli ultimi 20 giorni:

«La vita è un apprendimento costante, sul calcio e su tutto in generale. Si impara ad essere una persona migliore ogni giorno, a comportarsi… la chiave è continuare a migliorare in tutto fino all’ultimo dei tuoi giorni. Voglio farlo giorno per giorno».

A de la Fuente è stato chiesto se le dimissioni di Rubiales possono avere delle conseguenze sulla Nazionale:

«Mi occupo di ciò che posso controllare. Qualunque cosa accada al di fuori non mi interessa».

Sulle ultime settimane convulse:

«La squadra dipende da me. Pensiamo solo al calcio, forse viviamo in una bolla, ma è necessaria perché abbiamo molte responsabilità. Capisco che ci sia interesse a conoscere altri dettagli, ma domani abbiamo una partita molto importante e dobbiamo concentrarci su quella. Sono 40 anni che mi occupo di calcio. Penso che servirà a qualcosa e che ho un po’ di esperienza».

A de la Fuente è stato chiesto se avesse voglia di inviare un messaggio a Rubiales:

«Sono qui da quasi 12 anni. Ho vissuto molto tempo prima che Rubiales arrivasse, sono stato qui più a lungo di lui. Sono un allenatore e sono felice di esserlo. È un sentimento legittimo e giusto, sono un privilegiato e nessuno mi ha regalato nulla, tutto quello che ho me lo sono guadagnato. Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato nella vita. Non gli ho parlato».

de la Fuente ha parlato anche della partita vinta con la Georgia.

«Non abbiamo vinto 1-7 contro la Georgia perché erano una squadra minore. È perché questa squadra da 1 a 90 non smette di insistere, questo è l’atteggiamento. Quando ti presenti così in campo, i risultati arrivano. Quando ciò non accade, arrivano i problemi. Nel calcio, anche se una squadra è chiaramente superiore, può perdere, è l’unico sport in cui questo accade. Non ci sono concessioni, contro Cipro è una finale».

ilnapolista © riproduzione riservata