Diktat di De Laurentiis a Garcia: contro Udinese e Lecce servono due vittorie

Calciomercato.it scrive che il tweet di De Laurentiis “ha voluto evidenziare che lo spogliatoio non è spaccato e che, per alcuni tratti, si è ‘sentita’ la sicurezza della scorso anno a livello di gioco e prestazione”

L’atmosfera in casa Napoli sembra essersi rasserenata dopo il faccia a faccia tra Garcia e Osimhen che si sono spiegati dopo il brutto atteggiamento dell’attaccante nigeriano alla sostituzione nel finale contro il Bologna.

Marco Giordano di Calciomercato.it ha spiegato che il chiarimento tra i due è avvenuto nello spogliatoio del ‘Dall’Ara’ dove c’è stato un confronto vis-à-vis tra il tecnico francese e il bomber nigeriano.

Un confronto risultato molto costruttivo, tra i due c’è stato un chiarimento ma è indubbio che solo le prossime partite mostreranno l’evoluzione del rapporto fra i due.

Chiarimenti arrivano anche sul tanto chiacchierato tweet di De Laurentiis che, secondo i colleghi di Calciomercato, ha in questo modo voluto evidenziare che lo spogliatoio non è spaccato e che, per alcuni tratti, si è ‘sentita’ la sicurezza della scorso anno a livello di gioco e prestazione.

In pratica il presidente adesso ha chiesto ai calciatori e soprattuto a Garcia uno scatto in più con Lecce e Udinese, due vittorie con cui dare una svolta alla stagione e rilanciare le ambizioni da Scudetto dei Campioni d’Italia.

