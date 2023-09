De Laurentiis è l’unico irriducibile ad aver resistito all’oro dell’Arabia Saudita (L’Equipe)

Ha attivato la modalità catenaccio per tenere Osimhen. L’uomo che guida il Napoli ha scolpito la sua leggenda a Hollywood: la sceneggiatura è scritta da lui

L’Equipe dedica un pezzo alle storie più folli della finestra di calciomercato estivo. Un posto d’onore è riservato al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, l’unico che è stato in grado di opporsi all’Arabia Saudita, che ha fatto man bassa nei maggiori campionati europei. De Laurentiis ha rifiutato tutte le offerte saudite per Victor Osimhen. Un vero e proprio irriducibile, lo definisce L’Equipe. L’uomo che comanda il Napoli ha scolpito la sua leggenda a Hollywood: la sceneggiatura la firma soltanto lui. Il quotidiano francese cita la mail inviata dal presidente agli arabi, in cui scrive che 200 milioni non bastano nemmeno per un piede dell’attaccante nigeriano.

L’Equipe scrive:

“Quest’estate, sono in pochi ad aver resistito all’oro dell’Arabia Saudita… Tuttavia, un uomo irriducibile si è fatto notare. Nel sud Italia, Aurelio De Laurentiis ha attivato la modalità “catenaccio” per il suo attaccante Victor Osimhen. Il presidente del Napoli non ha mosso un orecchio di fronte alle ripetute e stratosferiche offerte dell’Al-Hilal. Eppure, sono i sauditi sono saliti molto in alto con proposte verbali fino a 200 milioni di euro compresi i bonus. Osimhen, d’altra parte, ha vacillato molto. Il club in cui ora gioca Neymar era pronto a offrirgli fino a 40 milioni di euro all’anno. Ma il club campione d’Italia in carica è guidato da un uomo che ha scolpito la sua leggenda a Hollywood: la sceneggiatura è scritta da lui. Proprio come l’email degna di una replica cinematografica indirizzata agli intermediari incaricati dall’Al-Hilal. «La vostra offerta può comprare solo un piede di Osimhen, con stima De Laurentiis», che ha messo in copia Roberto Calenda, l’agente del giocatore. «Per il prossimo anno, penso che sarete in grado di offrire 500 milioni e probabilmente prenderemo in considerazione la vostra offerta, ma ripeto: “forse”». Come ha fatto in passato per Marek Hamsik o Kalidou Koulibaly, De Laurentiis è rimasto fermo sulle sue convinzioni».

ilnapolista © riproduzione riservata