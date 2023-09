Dall’Aia smentiscono ogni contatto tra Lotito e Rocchi (SportMediaset)

Nessun contatto, né personale né telefonico, tra Rocchi e Lotito. Il video che sta circolando sui social è relativo a una cerimonia pubblica di due settimane fa

Sport Mediaset, citando fonti dell’Aia, smentisce ogni possibile contatto tra il presidente della Lazio, Lotito, e il designatore arbitrale di Serie A e di Serie B, Gianluca Rocchi.

“Nessun contatto, né personale né telefonico, tra Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, e Claudio Lotito, presidente della Lazio: a 48 ore dalla partita di Torino tra la Juve e la squadra biancoceleste, via social e su alcuni siti rimbalza l’indiscrezione di una protesta del n.1 del club romano con il responsabile della Can di A e B per episodi della partita, ma fonti dell’Aia smentiscono categoricamente che Rocchi abbia ricevuto una telefonata dal presidente della Lazio dopo l’ultimo turno di campionato, situazione che nel caso avvenisse verrebbe peraltro immediatamente segnalata alle autorità competenti”.

Infatti nelle ultime ore sui social rimbalza un video che riprende Lotito e Rocchi parlare ad un evento pubblico e si riteneva che il discorso potesse essere relativo ai torti che la Lazio millanta nella partita contro la Juve. Era però emerso che il video fosse di qualche giorno fa, relativo a quando Lotito si lamentava delle decisioni prese a Napoli nel corso della partita vinta dai laziali 2-1, match in cui due gol sono stati annullati alla squadra di Sarri.

L’Aia, secondo quanto scrive Sport Mediaset, conferma proprio che il video si riferisce ad un evento precedente la partita di sabato tra Juventus e Lazio a Torino

Prima della smentita dell’Aia, questa mattina il Corriere dello Sport aveva rilanciato il video in questione che mostra un confronto tra Lotito e Gianluca Rocchi. Lotito si lamentava delle decisioni prese a Napoli nel corso della partita vinta dai laziali 2-1, match in cui due gol sono stati annullati alla squadra di Sarri. Nel video Lotito parla di casi di fuorigioco passivo e attivo, forse ricordando l’episodio di Napoli del gol annullato a Guendouzi. E cita il leccese Banda, facendo riferimento a Lecce-Lazio.

Il CorSport ha poi scritto: “Rocchi evita di entrare nello specifico, la sede non è quella opportuna, ma si lascia comunque andare ad un “è border”, commento che in parte accoglie i dubbi di Lotito, che quindi prima dei fatti di Juve-Lazio si era già fatto sentire con Rocchi”.

