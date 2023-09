Costacurta: «Concetti di Garcia destabilizzanti? Successe al Milan quando arrivò Capello»

A Sky: «Ricordo che le prime giornate andammo in difficoltà prima di capire questi concetti che ormai ci venivano automatici»

Nel pre partita di Braga-Napoli negli studi di Sky si discute del momento della formazione di Garcia e delle difficoltà he sta affrontando. Cappello commenta

«Quando entri in una squadra che ha vinto il campionato, con un bellissimo calcio che mette in evidenza dribbling e fantasia dei calciatori, ora queste caratteristiche sembrano un po’ perse. Vediamo se la Champions fa tornare il Napoli dell’anno scorso, con Kvaratskhelia ed Osimhen determinanti che aiutano i compagni. L’unico punto debole è il non pressing che la squadra sta dimostrando»

Alessandro Costacurta si è espresso invece sul fatto che i concetti di Garcia possano essere destabilizzanti

«Quando ero calciatore mi è successo quando arrivò Capello, ci chiese sono una modifica sul fuorigioco rispetto all’allenatore precedente. Ricordo che le prime giornate andammo in difficoltà prima di capire questi concetti che ormai ci venivano automatici»

Sulle difficoltà difensive:

«I gol presi sono tutti molto simili, con l’avversario da solo davanti alla porta. L’anno scorso c’era Kim che ci metteva sempre una pezza, mi sembra che la difesa sia distratta rispetto al passato. Contro il Genoa tutti i difensori guardano la palla, lasciando un avversario da solo come successo con Bani. Mi sembra che non marchino mai da vicino l’attaccante avversario, c’è sicuramente da migliorare»

ilnapolista © riproduzione riservata