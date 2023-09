Cairo: «Vicenda Osimhen? Mai fatto queste operazioni, ma non parlo di cose che non conosco»

«È una situazione scivolosa. I diritti tv vanno chiusi al più presto e al meglio. Chi sta trattando, cerca di pagare di meno»

Cairo, presidente del Torino, è stato intervistato nella presentazione di Torino Club Parlamento. Urbano Cairo ha parlato di diritti televisivi:

«I diritti tv della Serie A sono un tema importante ed è fondamentale che venga chiuso in tempi veloci. Il calcio è uno strumento fortissimo per qualsiasi tv che ha come principale fondo di ricavi gli abbonamenti».

E aggiungendo subito dopo:

«Poi è chiaro che va fatto vedere nel miglior modo possibile. Chi sta trattando cerca di pagare di meno, ma il calcio rappresenta un traino incredibile. Inoltre, vendendo su un arco temporale più ampio, le tv oggi possono investire ed avere dei ritorni maggiori. Per questo va chiusa velocemente e alle condizioni giuste».

Sulle possibilità di un campionato competitivo e una classifica divisa equamente nei primi posti:

«Credo che vedremo un bel campionato. L’Inter ha una qualità superiore, poi c’è il Milan che se la gioca. Il Napoli tornerà. È un campionato con tante squadre in corsa, anche Lazio e Juve. Poi spero anche noi del Torino possiamo far bene».

Ha infine concluso sulla questione dell’acquisto di Osimhen e delle accuse rivolte a De Laurentiis. Cairo però non ha voluto toccare troppo l’argomento dicendo solo:

«Alcune squadre hanno fatto questo genere di operazioni, io ad esempio non le ho mai fatte. È una vicenda abbastanza scivolosa e non entro in cose che non conosco».

ilnapolista © riproduzione riservata