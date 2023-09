Garcia: «Finale in 5 difensori? Erano forti di testa e qualunque allenatore al mondo lo farebbe, non solo io»

In conferenza: «Non ho sentito De Laurentiis. Con l’1-0 è chiaro che non ti esponi così tanto e puoi fare un gioco più di posizione, ma potevamo fare meglio come ho già detto negli attacchi rapidi e nei contropiedi»

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza dopo la vittoria rimediata all’esordio di Champions con il Braga

Se non hai delle qualità non vinci gare del genere.

“Abbiamo fatto nel completto una buona gara, l’obiettivo era vincere. Abbiamo fatto un bel primo tempo, sfortunati su alcuni tiri, portiere, traversa, parate incredibili, nel secondo abbiamo anche iniziato bene poi loro sono saliti di più, hanno portato più giocatori in area e dobbiamo essere più bravi a difendere come blocco squadra. Sulle ripartenze dovevamo fare meglio. Dobbiamo fare meglio nel raddoppiare, abbiamo avuto tante occasioni per il 2-0 e ci mettevamo al riparo. Ma nonostante l’1-1 siamo ripartiti ed è arrivato il secondo gol”.

Ha sentito De Laurentiis?

“Non ho avuto tempo di sentire nessuno”.

Può rassicurare i tifosi sulla fluidità del gioco?

“Spero di segnare più gol quando abbiamo così tante opportunità. Vincere fuori casa in Champions non è mai facile, siamo l’unica italiana ad aver vinto, ovvio non è andato tutto perfettamente ma il lavoro serve anche a migliorare. Non dimentichiamo che abbiamo perso anche uno dei miei centrali, Rrahmani, bruciando così anche uno slot e quando hai solo due slot è più diffcile gestire i cambi. Sono contento però di tutti gli ingressi, ci hanno aiutato a vincerla. E’ una vittoria del gruppo”.

Braga è cresciuto molto, ha fatto scendere il vostro possesso.

“Sappiamo della qualità del Braga, ha un gioco dinamico, l’abbiamo visto nel secondo tempo. Con l’1-0 è chiaro che non ti esponi così tanto e puoi fare un gioco più di posizione, ma potevamo fare meglio come ho già detto negli attacchi rapidi e nei contropiedi”.

Come si spiega quel finale addirittura con 5 difensori?

“Loro fanno entrare anche giocatori forti di testa, se ti mancano anche giocatori come Cajuste che ti può aiutare fisicamente a centrocampo allora fai entrare un altro difensore e qualunque allenatore al mondo lo farebbe, non solo io. Mi interessa però che abbiamo fatto di tutto per trovare questa vittoria e prepareremo una bellissima serata con i nostri tifosi per affrontare il Real. L’obiettivo era vincere stasera”.

ilnapolista © riproduzione riservata