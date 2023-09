Bergomi: «Kvara deve crescere ma lo terrei sempre in campo, con tutto il rispetto per Zerbin»

A Sky. Marchegiani: «Ho trovato una squadra più piatta». De Grandis: «Forse Garcia ci ha messo troppo di nuovo»

Al Club di Sky si parla del Napoli.

Marocchi: a Genova mi sembrava poco padrone del campo.

Marchegiani: era una partita difficile, il Genoa l’ha preparata bene, è stata una partita ruvida nei contrasti, grande ambiente, non era semplice. Mi è sembrata squadra un po’ più piatta.

Caressa: perché Lobotka non sembra quello dell’anno scorso?

Bergomi: è un problema anche di condizione. Il Napoli ha bisogno di Lobotka ma anche della fisicità di Anguissa che sta andando molto piano. Chi sta bene è Zielinski, gli altri due vanno piano, è questione anche di condizione. In questo momento Osimhen avrebbe bisogno di giocare con Raspadori.

Marchegiani: Osimhen va servito meglio, ha avuto poche palle giocabili, vive molto di entusiasmo, di sentirsi coinvolto, protagonista, sennò può andare in difficoltà. È una squadra che può ritrovare un po’ di cose.

Bergomi: anche Kvara deve crescere.

Caressa: partenza completamente diversa di Kvara rispetto allo scorso anno. Garcia ha sempre parlato di meno fame rispetto all’anno scorso.

Marocchi: se lo dice lui che è dentro lo spogliatoio. Lo scorso anno alla 15esima giornata hanno cominciato a raddoppiare Kvara e a non dare profondità a Osimhen, adesso lo fanno subito.

Caressa: forse Kvara è stato un po’ capito.

Bergomi: quando gli arriverà la palla più veloce, quando starà meglio. Io lo tengo dentro, con tutto il rispetto per Zerbin.

Caressa: il messaggio di Kvara per Garcia era molto più diretto.

Marchegiani: ha detto Garcia che Zerbin merita di essere preso in considerazione. Non vorrei che l’arrivo dell’allenatore nuovo, che rimescola le gerarchie, abbia fatto perdere considerazione del ruolo a giocatori che sono stati molti importanti.

De Grandis: Garcia ha voluto mettere troppo di suo, di nuovo. Kvara è in difficoltà fisica e poi in Italia lo hanno capito. Se lo metti in discussione, fai del male alla squadra.

Caressa: quando un gruppo è vincente, è normale la resistenza al cambiamento. Prima di cambiare, devi crearti credibilità interna.

