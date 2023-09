Barça, Xavi rinnova il suo contratto fino al 2025

Nel contratto ci sono condizioni economiche migliori e l’opzione per un altro anno. Xavi oggi pomeriggio: «Dubito di restare per 15 anni»

Secondo Xavi era questione di giorni e invece si è trattato di ore. Il suo rinnovo con il Barça è ufficiale. Il tecnico rimane blaugrana fino al 2025, con un opzione per un altro anno.

Scrive Marca:

“Nel nuovo contratto di Xavi, le condizioni economiche sono migliori, poiché il tecnico ha dovuto fare un grande sacrificio quando ha firmato nel 2021, la società stava attraversando una grave crisi e il suo contratto non corrispondeva a una panchina con le esigenze, lo status e la storia del Barça”.

Il comunicato del club:

“Fc Barcellona e l’allenatore Xavi Hernández hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del suo contratto fino al 20 giugno 2025 con l’opzione di un ulteriore anno. La firma ha avuto luogo questo venerdì negli uffici dello Spotify Camp Nou alla presenza del presidente Joan Laporta; del primo vicepresidente Rafa Yusta; vicepresidente economico, Eduard Romeu e il direttore dell’Area Tecnica, Anderson Luis de Souza, Deco“.

Oggi pomeriggio in conferenza stampa Xavi ha dichiarato:

«Il rinnovo va avanti da giorni. A breve verrà annunciato. Ho già detto che avrei fatto dieci anni. Sono contento. A breve verrà annunciato. Questo è il Barça e le aspettative sono terribili. Ci sono momenti in cui non mi sono divertito, e in altri mi sono divertito. È un ottovolante di sensazioni. Spero di rimanere qui per molti anni. Mi sento supportato e molto felice. Ma rimanere per 15 anni sembra un compito molto difficile. In questo momento sono molto felice e sento che la società ha fiducia in me, ma dubito che potrò restare per 15 anni».

Marca aveva previsto il rinnovo per un solo anno. Il Barça sta ancora affrontando dei problemi economici:

“All’interno dell’accordo di rinnovo c’è un’importante novità. Xavi prolungherà il suo impegno solo per una stagione, rinnoverà fino al 2025 e non fino al 2026. L’allenatore aveva un contratto fino al prossimo giugno e continuerà per un altro anno secondo l’accordo raggiunto e non è previsto che ci sarà una modifica in tal senso prima della firma. L’idea del presidente era quella di legare la continuità dell’allenatore al suo mandato in scadenza nel 2026, ma alla fine così non è stato”.

