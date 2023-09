Bagnaia sta bene. Per la Ducati torna in Italia nella notte

“Sono anche stati scaricati i dati della corsa per fare luce sulla caduta: la gomma era in temperatura, quindi non troppo bassa, e nella guida di Pecco non è stato rilevato alcune errore: linee, traiettorie, angoli di piega. Insomma, niente di anomalo. Assente anche l’olio in pista”.

Il video della caduta è stato pubblicato e diffuso sui social, come Twitter. Si pensava il peggio, soprattutto per il colpo che lo stesso Bagnaia ha preso nel momento dello scontro, rischiando di perdere gli arti inferiori.

Come ha recentemente dichiarato Binder:

«Ho avuto paura di avergli tagliato una gamba o le gambe. Non sapevo cosa avevo colpito bene, mi sono voltato per assicurarmi che stava bene. Almeno non l’ho colpito in un punto più delicato, capite cosa intendo. Alla fine è il peggior incubo di ogni pilota, vedere qualcuno lì è spaventoso, ma essere quello che lo colpisce si sente ancora più in colpa a dire il vero e sono davvero felice che stia bene. Sono andato a vedere al centro medico come stava, onestamente quando sono entrato non mi aspettavo di vederlo così rilassato, devo essere sincero, sembrava a posto quindi per fortuna è andata bene».

Ultimo aggiornamento dalla Ducati: Bagnaia sta bene. Il team italiano ha pubblicato su Twitter il comunicato:

“Bagnaia ha riportato diverse contusioni, ma i test medici non hanno mostrato fratture. Il campione del mondo in carica tornerà in Italia con il suo team questa notte”.

UPDATE: @peccobagnaia has sustained multiple contusions, but further medical checks have shown no fractures. The reigning World Champion will fly to Italy with the team tonight.#ForzaDucati #CatalanGP pic.twitter.com/i2x2tS3e33 — Ducati Corse (@ducaticorse) September 3, 2023

Bastianini invece ha riportato due fratture e sarà costretto all’intervento. Lo ha dichiarato il Ds della Ducati a Sky.