Binder su Bagnaia: «Ho avuto paura di avergli tagliato una gamba o le gambe»

Da quello che emerge dalle prime parole del team manager di Bagnaia, l’incidente avvenuto oggi in avvio del Moto Gp di Catalunya, dovrebbe essere meno grave di quanto si potesse immaginare dalle immagini

Il team manager della Ducati Tardozzi ha spiegato: «Bagnaia è meno grave del previsto».

Anche Brad Binder, coinvolto nell’incidente. si è detto sollevato

«La parte davvero più difficile è tornare in sella e andare avanti perché va bene, la cosa buona è che ho visto che si stava muovendo. Ho avuto paura di avergli tagliato una gamba o le gambe. Non sapevo cosa avevo colpito bene, mi sono voltato per assicurarmi che stava bene. Almeno non l’ho colpito in un punto più delicato, capite cosa intendo. Alla fine è il peggior incubo di ogni pilota, vedere qualcuno lì è spaventoso, ma essere quello che lo colpisce si sente ancora più in colpa a dire il vero e sono davvero felice che stia bene. Sono andato a vedere al centro medico come stava, onestamente quando sono entrato non mi aspettavo di vederlo così rilassato, devo essere sincero, sembrava a posto quindi per fortuna è andata bene»